Guerre en Syrie : Missiles israéliens sur Damas

Des chasseurs-bombardiers israéliens ont mené des frappes contre la zone près de l’aéroport international de Damas, a annoncé jeudi 16 décembre le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes. « Quatre chasseurs tactiques F-16 des forces aériennes israéliennes ont tiré huit missiles de croisière dans la zone de l’aéroport de Damas depuis l’espace aérien au-dessus des hauteurs du Golan », a fait savoir le contre-amiral Vadim Koulit.

Selon lui, les systèmes antiaériens Pantsir-S de l’armée syrienne ont détruit sept des huit missiles lancés par les avions de Tsahal. Le raid a pourtant fait un mort, et un dépôt de matériel a été détruit, a constaté l’officier.

Le système Pantsir-S1 (code Otan: SA-22 Greyhound) combine canon et missiles anti-aériens. Il est ainsi muni de deux canons bitubes de 30 mm capables de tirer 5.000 projectiles par minute et de 12 missiles d’une portée de 20 km.

Doté de radars de détection et de suivi des cibles, le Pantsir-S1 peut réaliser un tir de précision en mouvement contre toute cible volant entre cinq mètres et 15 km d’altitude, qu’il s’agisse d’un avion ou une bombe guidée.

Ces complexes, en service dans l’armée syrienne aussi bien que dans les bases militaires russes déployées dans le pays, ont à plusieurs reprises permis de repousser les frappes de missiles ainsi que les attaques de drones sur le terrain. Entre 2008 et 2011, la partie russe avait livré 36 systèmes Pantsir-S1 à la Syrie. Et le fameux système S-300 qui, jusqu’à preuve du contraire, n’a encore jamais été utilisé par l’armée syrienne. Et ce, sur ordre de Moscou.

Par ailleurs, la tension persiste dans le nord-est syrien où l’armée US, appuyée par les FDS, multiplie les opérations de commando sous couvert de lutte anti-Daech. Des citoyens syriens sont ainsi tués, s’ils ne sont pas enlevés et conduits vers une destination inconnue. En face, les habitants des villages de la province de Hassaké s’insurgent contre le corps expéditionnaire US qui tente de se frayer un chemin à bord de véhicules blindés.

On signale aussi que des chasseurs britanniques ont abattu un drone dans le sud syrien, a fait savoir la Défense du Royaume-Uni. Selon le Pentagone, deux drones se sont approchés de la base militaire d’Al-Tanf. Un petit drone « hostile » a été abattu par un chasseur Eurofighter Typhoon de la Force aérienne royale (RAF), a annoncé jeudi 16 décembre la Défense britannique (MoD). « L’incident a eu lieu le 14 décembre lorsque l’activité du drone a été détectée au-dessus de la base de la coalition d’Al-Tanf en Syrie », précise le communiqué du ministère britannique.

Et d’ajouter que les pilotes britanniques ont abattu l’objet volant avec un missile de courte portée air-air ASRAAM (Advanced Short Range Air to Air Missile).

La base d’Al-Tanf, près de la Jordanie et de l’Irak, est depuis 2016 utilisée par les forces de la coalition menée par les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme dans la région.

Le 5 décembre, rappelle-t-on, plusieurs explosions ont été entendues en provenance de la base. Aucune information officielle sur d’éventuels dommages ou blessés n’a pourtant été publiée suite à l’incident. Cette même base a été ciblée le 20 octobre par une probable attaque de drone.