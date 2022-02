Guerre en Ukraine : Le nouvel ordre mondial que la CIA envisage

Parmi les conclusions les plus marquantes de l’establishment américain du renseignement concernant l’Ukraine, citons les propos nourris par David Ignatius, journaliste au Washington Post, connu pour ses entrées auprès de la Central Intelligence Agency (CIA), selon lesquels « les fondements juridiques internationaux qui prévalaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été détruites. »

D. Ignatius a déclaré que « la décision russe a annoncé la fin de l’ère de l’après-guerre froide et l’émergence d’une nouvelle structure dans les relations internationales à construire, car le système international précédent, y compris l’équilibre en Europe, souffre de fragilité structurelle et doit finalement être remplacé. »

Le journaliste a expliqué que « les sources de la CIA ont confirmé l’intention du président russe Vladimir Poutine d’entrer en Ukraine après la visite du directeur de la CIA, William Burns, à Moscou en novembre dernier, se basant dans ses calculs sur « l’état de déséquilibre des États-Unis et de leurs alliés face à la montée en puissance de la Russie ».

Quant à l’étape post-opération russe, la CIA s’attend à ce que « les forces russes ne pénètrent pas à Kiev et dans d’autres grandes villes, recourant à des forces spéciales et le service fédéral de renseignement pour neutraliser ces cibles ».

Le journaliste estime que si « Poutine perd sa bataille pour faire plier l’Ukraine, le nouvel ordre international aura une base solide et prometteuse. Si Poutine gagne, la nouvelle ère sera en effet très dangereuse ».