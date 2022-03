Guerre en Ukraine : Moscou propose des couloirs humanitaires vite rejetés par Kiev

Moscou s’est engagé lundi à des cessez-le-feu locaux pour permettre la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l’évacuation des civils des villes bombardées vers la Biélorussie et la Russie.

L’ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux ont été annoncées par la Défense russe pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhov, Kiev, Marioupol et Soumy. Les autorités ukrainiennes refusent ces couloirs. «Ce n’est pas une option acceptable», a ainsi commenté Iryna Verechtchouk, Premier ministre ukrainien . «[Ces civils] n’iront pas en Biélorussie pour ensuite prendre l’avion et aller en Russie», a-t-elle ajouté.

L’armée russe précise que cette décision a été prise après une «demande personnelle» du président français adressée à son homologue russe Vladimir Poutine — ce qu’a démenti par la suite l’Elysée auprès du Monde, affirmant qu’Emmanuel Macron avait réclamé le «respect du droit international humanitaire». Les deux dirigeants se sont entretenus pendant près de deux heures le 6 mars par téléphone.

Plus tard dans la journée du 7 mars, le chef d’Etat français a dénoncé ce qu’il considère être «le cynisme moral et politique» de V. Poutine. «[Ce qui est nécessaire], ce ne sont pas simplement des couloirs, qui sont tout de suite menacés, ce n’est pas ce discours hyprocrite qui consiste à dire: « On va aller protéger les gens pour les amener en Russie »», a déclaré l’hôte de l’Elysée dans une interview à LCI, dont un extrait a été diffusé au JT de 13H de TF1. «Tout ça n’est pas sérieux, c’est du cynisme moral et politique, qui m’est insupportable», a-t-il ajouté.

L’annonce de l’ouverture de ces couloirs humanitaires survient alors qu’un troisième round de pourparlers entre Kiev et Moscou doit avoir lieu ce 7 mars selon les deux parties. Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port de Marioupol, qui fait l’objet d’une offensive menée depuis plusieurs jours par la Russie, ont échoué, Kiev et Moscou s’accusant mutuellement de violer les conditions de l’évacuation. L’armée russe a expliqué lundi qu’elle allait ouvrir un couloir entre la capitale Kiev et la ville biélorusse de Gomel, non loin de la frontière ukrainienne. Selon cette source, deux autres couloirs partiront de Marioupol et permettront soit une évacuation en direction de la Russie jusqu’à la ville de Rostov-sur-le Don, soit vers l’ouest, jusqu’à la ville ukrainienne de Zaporojié. Moscou a précisé qu’un autre couloir partirait de Kharkov jusqu’à la ville russe de Belgorod. Enfin, deux trajets doivent permettre aux civils de quitter la ville ukrainienne de Soumy : soit vers Belgorod en Russie, soit vers Poltava en Ukraine.

Moscou indique avoir transmis ces informations aux structures de l’ONU, de l’OSCE et du CICR.