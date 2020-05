Guy Bedos se retire de la scène à 85 ans 

L’humouriste engagé (enragé est-on tenté de dire) se plaisait dans les habits d’anar de gauche, de pamphlétaire révolté, avait mis un terme, le 23 décembre 2013 à l’Olympia, à près de quarante ans de carrière. Devant une salle comble, il livrait sa « der des der », du nom de son spectacle, avouant : « Je vais avoir un mal fou à vous quitter ; il n’y a que sur scène que je suis bien. » Avec 80 tiges dans le coffre, il n’avait rien perdu de sa verve pétillante.

Pour sa dernière représentation, l’artiste n’a pas abandonné la formule qui gagne, la sienne. Muni de ses fiches en bristol pour une ultime revue de presse, il s’empressa de vomir « les fachos », affichant sa peur de la montée du Front national, rendait hommage à Nelson Mandela, saluait le « courage » de son « amie » Christiane Taubira. Il se demandait ce que Manuel Valls faisait à gauche, et décochait ses fléchettes à François Hollande : « Je n’arrive pas à me concentrer sur lui. » Mais, ajoutait-il : « Je n’en suis pas à regretter mon vote car, comme le disait Françoise Giroud : “En politique, il faut choisir entre deux inconvénients”.

Un mouchoir blanc à la main, G: Bedos faisait ses adieux au public en rappelant, comme à son habitude, que « la vie est une comédie italienne : tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs (…) En piste les artistes, c’est notre rôle d’être drôles ».

Il en avait fini avec le one-man-show et la satire politique, mais pas avec les planches. Quelques mois plus tard, on le retrouvait sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris. Une vieille habitude qui n’occulte en rien son succès fulgurant qui l’a placé en tête des plus grands humoristes français. Un succès qui lui a aussi permis de jouer bien dans rôles pour le Cinéma.

Guy Bedos est né le 15 juin 1934, à Alger. De ses seize premières années en Algérie, qu’il quittera en 1949, il garde un souvenir douloureux de misère affective. Il a 5 ans quand ses parents se séparent : « Un jour je n’ai plus vu mon père, c’est un autre homme qui dormait avec ma mère. » Envoyé pendant deux ans en pension à la campagne, il y vit le « passage préféré » de son enfance grâce à Finouche, la fille de la ferme. Cette institutrice – « ma vraie maman », écrira-t-il dans Mémoire d’outre-mère (Stock) en 2005 – lui apprend à lire, écrire, compter, mais aussi « à penser : liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme au-delà des clivages qui divisaient l’Algérie ».

Après son arrivée en France avec sa mère et ses deux demi-sœurs jumelles, âgées de quelques mois, il décide très vite de quitter la maison familiale inhospitalière de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour éviter de « glisser dans une momification d’ennui mortel ». Il rêve de théâtre et s’inscrit à l’école de la rue Blanche. Rue Blanche, il rencontre Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Michel Aumont, met en scène et joue le rôle principal d’Arlequin poli par l’amour, de Marivaux.

Jacques Chazot lui écrit son premier sketch qu’il joue à la Fontaine des Quatre-Saisons, dirigé par Pierre Prévert, le frère de Jacques. C’est Jacques Prévert, mais aussi Boris Vian et François Billetdoux qui l’encouragent à faire du sien. Il commence à se produire dans des cabarets, seul ou avec Jean-Pierre Marielle.

Dans les années 1960, il se retrouve, en covedette, au côté de Barbara à Bobino, puis en tournée avec Jacques Brel. L’humour l’aura happe. Pendant dix ans, avec la comédienne Sophie Daumier (morte le 1er janvier 2004), Guy Bedos fait rimer humour et amour. Couple à la ville, ce tandem comique interprète de nombreux sketches écrits notamment par Jean-Loup Dabadie. En 1974, le duo se sépare, et, en cette année où Giscard « l’aristo » s’installe à l’Elysée, G. Bedos se révèle polémiste politique. Ses saillies resteront pour l’éternité.