H. El Malki ouvert à un rôle accru de la société civile

“La Constitution du Royaume énonce l’importance de la société civile en tant qu’acteur fondamental dans le développement de l’édification démocratique de notre pays”, a-t-il relevé lors d’une rencontre avec une délégation d’associations, composée notamment du président de l’organe consultatif avec la société civile au sein du Conseil de région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdeslam Damoun, du représentant permanent au Maroc de la fondation Konrad Adenauer, Steffen Kroger, du président de la fondation méditerranéenne de coopération et de développement, Nacer Lafqih Lanjri.

La Chambre a créé, lors de l’actuelle législature, la commission des pétitions et des motions, et a pris de nombreuses initiatives afin de consolider la communication avec les associations de société civile, a-t-il rappelé, mettant en avant la volonté de l’institution législative à développer les relations de coopération avec la société civile.

Cité dans un communiqué de l’institution législative, H. El Malki a souligné l’adhésion de la Chambre à la mise en œuvre du développement durable, “dans lequel notre pays a adhéré pleinement”, notant en particulier l’organisation du Maroc du sommet sur le climat à Marrakech en 2016 (COP22), et son leadership mondial dans le domaine des énergies renouvelables.

Lors de cet entretien auquel a pris part la vice-présidente de la Chambre des représentants, Meriama Boujamaa, les membres de la délégation ont passé en revue l’expérience distinguée de coopération entre les instances élues et les acteurs de la société civile avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le domaine de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de la promotion de l’ouverture et de la communication avec les citoyens. Ils ont évoqué à cet égard la création du “bureau du citoyen” dans plusieurs collectivités territoriales de la région.

La délégation a aussi salué l’ouverture et le rôle de la Chambre dans la réalisation des objectifs de développement durable, tout en plaidant pour l’élaboration d’un cadre juridique pour généraliser cette expérience du “bureau du citoyen” dans les différentes régions de la Royaume, afin qu’il serve de guichet unique et d’interface de services prodigués par les instances élues aux citoyens.