H.K. Bédié a le pied à l’étrier pour la présidentielle ivoirienne

Il a tenu à annoncer lui-même sa victoire dans le jardin de sa résidence de Cocody. H.K Bédié a raflé 99,7 % de votes favorables pour un taux de participation de 94,08 %. « Chers soeurs et frères, la joie qui m’anime ce jour est immense. Je voudrais vous adresser mes vives et sincères félicitations pour votre constante détermination dans l’action politique menée sur le terrain. »

Pour sa part, Kouadio Konan Bertin constate un échec de la démocratie dans ces conventions, uniquement programmées, selon lui, pour désigner l’ancien chef d’état de 86 ans. « KKB », comme on le surnomme, avait vu son dossier de candidature rejeté, faisant du Sphinx de Daoukro, unique concurrent.

Avec l’éventuelle candidature du président sortant Alassane Ouattara, KKB craint que les vieux démons ne réapparaissent dans le pays : les Ivoiriens ne veulent pas d’un remake d’un film d’horreur qu’on leur a déjà servi. Les acteurs sont toujours présents et c’est ça qui inquiète le peuple de Côte d’Ivoire. On n’a même pas fini de solder les contentieux de l’ancienne crise qu’on réunit encore les ingrédients pour repartir de plus belle ! C’est à croire que (ce sont) dix ans pour rien, on n’a pas bougé du tout, nous sommes toujours à la case départ ! »

Les résultats définitifs de ces conventions seront connus mercredi. La cérémonie d’investiture officielle d’H.K. Bédié est prévue pour le mois de septembre.

Pour rappel, Hamed Bakayoko s’est exprimé samedi au siège du parti à Abidjan lors d’une réunion des cadres et élus du district de Woroba au nord-ouest. Au nom de ces élus et des militants RHDP de la région, il a « demandé avec insistance » à Alassane Ouattara « de se porter candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 (..) afin de maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale ».