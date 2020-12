Hanan Ashrawi appelle à rajeunir le leadership palestinien 

Le président Abbas a accepté, mercredi, la démission de H. Ashrawi, qui lui avait remis une lettre de démission officielle il y a quelques jours, indique WAFA.

H. Ashrawi, qui n’a pas mentionné les raisons de sa démission, était membre du Comité exécutif de l’OLP depuis 2009. Elle y avait encore été réélue en 2018. Cette militante de renom qui a appelé à rajeunir le leadership palestinien avait présenté sa démission fin novembre au président M. Abbas, 85 ans, en signe de protestation contre la reprise de la coordination entre Israéliens et Palestiniens après six mois de pause, selon la presse locale.

Mais le président palestinien n’avait ni accepté ni refusé sa démission, a-t-elle indiqué mercredi dans une lettre envoyée aux médias. Face à cette impasse, H. Achraoui a jugé que sa démission était « effective » et appelé à une « réforme » de l’OLP, organisation regroupant différentes factions palestiniennes et signataire des accords de paix d’Oslo avec Israël, dans les années 90.

« Le système politique palestinien a besoin d’un renouveau et d’être revigoré en incluant des jeunes, des femmes et des professionnels qualifiés », a déclaré cette ténor de l’OLP aujourd’hui âgée de 74 ans.

Elle avait salué en septembre les négociations entre le Fatah et le Hamas, partis rivaux, qui ont depuis annoncé leur engagement à tenir des élections palestiniennes au début de 2021, les premières en 15 ans. « Mettre fin à la querelle actuelle dans le système politique est une priorité urgente, attendue depuis longtemps », avait-elle alors affirmé qualifiant de « bonne nouvelle pour le peuple palestinien » l’annonce de ces élections. Mais depuis cet accord en septembre entre le Fatah, qui siège en Cisjordanie occupée, et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, aucune date n’a été annoncée pour des élections.

Ces deux grands blocs avaient annoncé ces élections, et leur volonté de « réconciliation », notamment afin de dénoncer d’une voix « unie » le plan Trump pour le Moyen-Orient et la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes. Mais avec la défaite de Donald Trump à la présidentielle américaine, des analystes palestiniens ont remis en cause la volonté du président Abbas de se lancer à court terme dans des élections.