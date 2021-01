Handball: Le Sept marocain joue aujourd’hui face à l’Angola pour la 29ème place

Après l’achèvement du tour principal du Championnat du monde masculin IHF 2021 et des groupes I et II de la Coupe du Président, le calendrier a maintenant été confirmé pour les quarts de finale et la finale de la Coupe du Président en plus des matchs de classement de la 25ème à la 32ème place.

Mercredi 27 janvier

Quarts de finale

18h30 Danemark vs Egypte (stade du Caire)

21h30 Suède vs Qatar (stade du Caire)

21h30 Espagne vs Norvège (nouvelle capitale)

21h30 France vs Hongrie (Dr Hassan Moustafa Sports Hall)

25/26 Match de classement / Finale de la Coupe du Président

18:30 Tunisie vs Autriche (nouvelle capitale)

27/28 Match de placement

16h00 RD Congo vs Chili (nouvelle capitale)

29/30 Match de classement

18h30 Angola vs Maroc (Dr Hassan Moustafa Sports Hall)

31/32 Match de classement

16h00 Cap-Vert vs République de Corée (Dr Hassan Moustafa Sports Hall) *

* En raison du retrait du Cap-Vert, ce match ne sera pas joué avec la Corée gagnant 10: 0 et prenant la 31e place

Évaluation du match et détermination des places: matches de classement, quarts de finale, demi-finales et finales

Les matches de classement (25-32), les quarts de finale, les demi-finales et les finales seront disputés dans un système à élimination directe. Pour les matches de classement de la Coupe du Président (25-32), en cas d’égalité à la fin du temps de jeu normal, une fusillade directe de 7 m sera utilisée pour déterminer un vainqueur conformément à la Règle 2: 2 du les règles du jeu.

Pour les autres matches, la prolongation est jouée après une pause de 5 minutes, si un match est à égalité à la fin du temps de jeu normal. La période de prolongation comprend deux (2) moitiés de cinq (5) minutes, avec une pause de 1 minute à la mi-temps.

Si le match est à nouveau à égalité après la première période de prolongation, une deuxième période est jouée après une pause de 5 minutes. Cette période supplémentaire comprend également deux (2) moitiés de cinq (5) minutes, avec une pause d’une minute à la mi-temps.

Si le match n’est toujours pas décidé après la deuxième période de prolongation, le vainqueur est déterminé par une fusillade de 7 m conformément à la règle 2: 2 des règles du jeu.