Handicap International s’alarme de l’impact de la guerre au Yémen

Le Yémen subit une crise oubliée. Lorsque les bombardements interviennent, des gens meurent. Mais on ne parle pas assez des conséquences sur les infrastructures des armes explosives à large rayon d’impact. Les populations ont à en souffrir pendant des années, voire des décennies. Il est difficile de reconstruire ces immeubles détruits et les problèmes s’accumulent. Les dégâts continuent à faire des morts. C’est ce qu’on appelle l’effet de réverbération. C’est une condamnation à mort programmée. «Notre rapport identifie des exemples clairs sans être exhaustif. Mais nous savons que 90% des victimes de ces armes explosives à large rayon d’impact sont des civils». Voilà pourquoi l’ONG mène une campagne pour les faire interdire.

Le pays dépend à 90% de ses importations pour la nourriture, les médicaments ou le carburant. Au début du conflit, le port d’Hodeidah a été bombardé et deux grues ont été détruites. Le coût des importations a progressé et le prix de la nourriture a augmenté de près de 30%. Cette destruction a eu des effets de long terme. On peut aussi parler des routes, dont le pays dépend. Quand il faut 16 heures pour rejoindre un poste de soin, parce que les infrastructures sont endommagées, cela fait une différence.

Sur le port d’Hodeidah, les grues ont été remplacées mais on ne peut pas parler de retour à la normale. Reconstruire un pays en temps de guerre est extrêmement dur. «J’ajoute que savoir si ces infrastructures ont été délibérément ciblées est secondaire. Les conséquences sont les mêmes», déplore la représentante de l’ONG.