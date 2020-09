« Nous saluons toujours l’initiative française (…) mais les intimidations ne doivent pas se poursuivre. Nous refusons que le président Emmanuel Macron se comporte comme le gouverneur du Liban », a souligné Hassan Nasrallah mardi 29 septembre. « Nous sommes toujours prêts au dialogue avec les Français et avec toutes les composantes politiques libanaises. Mais nous dénonçons l’intimidation exercée au cours du mois passé. Le ton et l’approche doivent changer faute de quoi il ne faut s’attendre à aucun résultat. Le respect et la dignité des personnes sont des normes importantes lors des négociations. Vos propos sont une atteinte à la dignité nationale, ce qui est inacceptable. Dans son discours, le leader du Hezbollah est revenu sur les réelles raisons d’échec ayant accompagné les tentatives du Premier ministre désigné Moustapha Adib de former un cabinet ministériel. »

Pour mieux éclairer l’hôte de l’Elysée, il a expliqué comment le « club de quatre » anciens Premiers ministres libanais, dont Saad Hariri, a voulu passer outre de l’avis des forces politiques de poids au Liban, dans la désignation des portefeuilles ministériels, en voulant imposer aux Libanais un gouvernement de fait accompli, sous peine de menaces de sanctions et de blocus. Le tout sans aucun lien avec le texte de l’initiative française.

Mettant en garde contre les intentions US visant à revivifier les cellules de Daesh au Liban et dans la région, le chef du Hezbollah a, dans ce contexte, accusé les Etats-Unis et l’Arabie saoudite d’avoir fait échouer l’initiative française pour sortir le Liban de sa crise. C’est vers eux que doit se focaliser l’attention d’E. Macron pour assimiler qui fait quoi pour bloquer la situation au Liban. « Monsieur Macron, il faut que vous cherchiez quelle partie voulait contrôler le pays et exclure les forces politiques, grâce à votre soutien. Les méthodes qui recourent à l’intimidation n’aboutissent pas au Liban. Vous perdez votre temps», a-t-il souligné. Plus, « M.Macron nous a accusés de terroriser les Libanais, mais en réalité c’est le club des anciens PM qui les terrorisait et menaçait de sanctions les blocs parlementaires et les forces politiques. Les quatre anciens chefs de gouvernement ont gouverné durant les 15 dernières années, et ils sont en grande partie responsables de la crise advenue au Liban. Ils ne sont pas les seuls responsables, mais ils assument la plus grande responsabilité. Quelle logique nous dicte qu’il faut qu’on leur remette les clés du pays? » a rappelé H. Nasrallah. Leader chiite qui rejette l’invective : « Nous n’acceptons pas d’être traités de traîtres, ni que nous soyons accusés d’avoir trempé dans la corruption. Nous condamnons ce genre de discours. Si les Français ont des dossiers de corruption incriminant des ministres du Hezbollah, qu’ils les soumettent à la justice. » Plus explicitement, il interpelle E. Macron : « quelles sont les promesses qu’on n’a pas tenues à propos de la formation du gouvernement…C’est vous qui avez parlé d’abord d’un gouvernement d’union nationale. Mais il semble que vous y avez renoncé, probablement sous les pressions US, saoudiennes… »

Le chef du Hezbollah a démenti les allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur l’existence d’un dépôt d’armes près de l’Aéroport international de Beyrouth. « Netanyahu est un menteur… et nous allons le prouver au monde », a affirmé. Appelant le bureau médiatique du Hezbollah à organiser une tournée sur le lieu désigné par Netanyahu. Chose réalisée dans la foulée. En fait de dépôt de missiles, il ne s’agissait que d’une usine spécialisée dans la découpe de la ferraille… Une réalité qui a fait mouche en Israël où les réseaux sociaux se sont enflammés autour des couleuvres que B. Netanyahu tente de faire avaler à son opinion, mais aussi à l’opinion internationale.