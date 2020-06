Hassan Nasrallah promet la mort à ceux qui veulent tuer de faim les Libanais

La situation qui prévaut au Liban ne peut être affrontée que «dans un esprit de guerre» , signale Hassan Nasrallah dont la sortie médiatique intervient après les récents événements qui ont secoué Beyrouth le week-end dernier. Le chef charismatique du Hezbollah a menacé directement et de manière franche tous ceux qui visent la résistance , sans les nommer : «celui qui veut nous tuer avec les armes ou avec la faim, qu’il sache nous garderons nos armes et nous le tuerons, nous le tuerons, nous le tuerons !», a-t-il assuré crescendo.

Marquant son discours en trois volets: la situation politique du Liban, sa situation économique et monétaire et l’acte de César, le SG général du Hezbollah a dénoncé le rôle des USA dans l’appréciation du dollar sur le marché de change.

«La question du dollar est une conspiration américaine contre le Liban, son peuple, sa stabilité et son économie, et il y a des gens à l’intérieur qui gèrent cette opération. En effet, selon des informations officielles et selon les registres de la dernière période, 20 milliards de dollars ont été retirés des banques. Qui les a sortis »? Pas le Hezbollah. Plus loin, il a relevé l’existence d’une banque libanaise «protégée par des partis politiques qui depuis août 2019 a rassemblé des dizaines de millions de dollars pour les transférer hors du pays».

Ciblant les Américains, le SG du Hezbollah a affirmé à qui veut l’entendre, et dans un esprit aussi rassembleur que ferme, que « nous ne nous rendrons pas et nous ne plierons pas sous la pression de la famine » tout en précisant que «ceux qui misent sur notre faim, je les rassure, nous n’aurons pas faim et nous ne laisserons pas le Liban avoir faim».

H. Nasrallah a pris à témoin les Libanais en dévoilant d’autres choix réalisables et conrets pour sortir le Liban de la crise économique. Choix qui vont de la dédollarisation des échanges avec des partenaires au basculement vers la Chine. Il a fait état de projets chinois au Liban prêts à exécution comme des centrales électriques, le tunnel reliant Beyrouth à la Bekaa et la route ferroviaire de TGV allant de Tripoli à Naqoura.

Le leader de la résistance chiite estime «inacceptable que l’État libanais reste effrayé par l’administration américaine » ajoutant que «s’ouvrir à d’autres pays pour répondre aux besoins du Liban sans avoir besoin de devises fortes peut sauver le pays».

Abordant le volet acte de César, il a jugé qu’il s’agit-là de «la dernière arme des USA face à la victoire de la Syrie dans la guerre universelle qui lui a été imposée. L’acte de César est la preuve de la victoire de la Syrie dans la guerre militaire ». Rappelant que les alliés de la Syrie, qui l’ont soutenu politiquement et militairement, «ne l’abandonneront pas face à la guerre économique et ne lui permettront pas de tomber» .