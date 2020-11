Hausse de 12% du PNB du FEC à fin septembre

Selon les indicateurs financiers au titre du 3ème trimestre 2020, l’endettement financier du Fonds a atteint plus de 20 Mrds Dh, constitué principalement de ressources mobilisées sur le marché financier intérieur, notamment à travers les emprunts obligataires qui représentent plus de 36% du volume global.

Par ailleurs, le communiqué fait ressortir que les engagements de prêts ont atteint 2,857 Mrds Dh et concernent principalement le financement des programmes de mise à niveau des villes et de développement urbain pour un montant de 1,361 Mrds Dh, de désenclavement routier, à travers la construction d’infrastructures routières pour un montant de 1,125 Mrds Dh, dont 51% dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural. Ces engagements de prêts ont par ailleurs porté sur la réalisation de projets visant le renforcement de la lutte contre la précarité sociale, notamment à travers l’amélioration de l’accès aux soins, pour un montant de 125 MDH, ajoute la même source.

A fin septembre 2020, les décaissements de prêts se sont élevés à 2,423 Mrds Dh, en repli de 6% par rapport à la même période de l’année dernière, dû notamment au glissement temporel, dans la réalisation de certains projets financés par l’Institution.

“Comme anticipé par le FEC et annoncé lors des précédents communiqués trimestriels de la Banque, les décaissements au titre de l’année pleine 2020 seraient de moindre intensité que celle observée en 2019, conséquence de la conjoncture actuelle”, souligne le communiqué, relevant que le niveau de l’activité de prêts à fin septembre 2020 a permis aux créances sur la clientèle d’atteindre plus de 24 Mrds Dh, dont la quasi-totalité correspond à des crédits à l’équipement.