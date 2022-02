Hausse des prix : Le PPS ne blanchit pas l’Exécutif

Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le parti d’opposition a estimé que si la situation reste liée aux répercussions de la pandémie au niveau mondial et aux à des conditions climatiques exceptionnelles, «cela ne dispense pas le gouvernement d’assumer sa responsabilité de trouver des solutions possibles et nécessaires». Pour le parti du Livre, l’exécutif doit «prendre des mesures efficaces pour atténuer la souffrance des citoyennes et protéger leurs sources de revenus, leur pouvoir d’achat et leur niveau de vie».

À cet égard, le PPS «considère qu’il est urgent que le gouvernement prenne des mesures efficaces supplémentaires qui incluent tous les domaines, secteurs, matériaux et services qui sont touchés par la flambée des prix». «Il est devenu nécessaire et urgent de se tourner avec audace et courage vers le secteur des hydrocarbures, afin de stopper la flambée des prix, et de prendre les décisions nécessaires pour réduire le profit et marges faramineux que les entreprises opérant dans ce secteur accumulent sans tenir compte du pouvoir d’achat des citoyens et citoyennes ou la tension sociale que cela pourrait engendrer», fustige la formation politique.

«Pour éviter d’aggraver la situation en raison de prix élevés, une intervention efficace doit être faite, à travers tous les outils disponibles, y compris l’outil douanier et fiscal, que ce soit en établissant un régime intérimaire de contribution de solidarité pour les groupes aisés, ou par le biais de mesures fiscales qui impactent positivement pour une baisse des prix», indique le communiqué.

«La situation alarmante que traverse notre pays nécessite, aujourd’hui, que le gouvernement adopte une approche basée sur la diligence, la créativité et l’audace politique, et fondée sur un plan urgent, efficace et précis de redressement économique et social. Ce plan appelle à fournir les ressources financières nécessaires pour soutenir l’effort de développement, et à faire face à l’aggravation du déficit résultant des hypothèses dépassées sur lesquelles repose la loi de finances actuelle», conclut le PPS.