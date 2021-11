« Haut et fort » primé à Carthage : Le hip-hop remporte les suffrages…

Participant à la Compétition Officielle « Longs Métrages de Fiction », ce film, qui a fait sa sortie en salles le 3 novembre, est une occasion de faire une immersion dans l’univers d’une jeunesse portée par le hip-hop et l’espoir.

Produit en 2021 par Ali’n Productions (Maroc), Les Films du Nouveau Monde (France), en coproduction avec Unité et Ad Vitam (France), « Haut et Fort » (102 minutes) a représenté cette année le Maroc à la compétition officielle de la 74ème édition du Festival de Cannes. Il a reçu le Prix du Cinéma Positif du Festival.

Dans le cadre de ce festival, le projet du long-métrage « Hayech Mayech » du réalisateur marocain Hicham Lasri a été primé par la plateforme Carthage Pro des JCC.

Ce long-métrage, qui figurait parmi les lauréats arabes et africains de de l’atelier « Takmil » s’inscrivant dans le cadre de la plateforme Carthage, s’est vu attribuer le Prix de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dotée d’une récompense de 10.000 euros.

Le Tanit d’Or, la plus haute distinction des JCC a été attribué au film égyptien » Feathers » d’Omar Alzouheiri, lauréat de trois autres prix. L’Egypte est ainsi primée par le grand prix du festival, décerné à la meilleure œuvre dans la catégorie long-métrage de fiction. « Feathers » a également remporté le Tanit d’Or de la compétition première œuvre, prix Tahar Cheriaa.

Dans la section artistique, le lauréat du Tanit d’Or a raflé deux autres prix dont celui du meilleur scénario, attribué à Ahmed Ameur et Omar Alzouheiri et celui de la meilleure interprétation féminine, décerné à Demyana Nassar.

Le Maroc était représenté à cette manifestation par six films, dont « Jeans » de Mohamed Bouhari (compétition officielle « Courts Métrages de Fiction) et « Qu’importe si les bêtes meurent » de Sofia Alaoui (sélection Officielle hors compétition), ainsi que par « L’école de l’espoir » de Mohamed El Aboudi et « Dernier round » de Mohamed Fekrane et qui ont été projetés dans le cadre de la catégorie Longs Métrages Hors Compétition.