« Haut et Fort » projeté dans les salles : Et si Sidi Moumen nous était conté…

Ecrit et réalisé par Nabil Ayouch, le film raconte l’histoire d’Anas, un ancien rappeur engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Ce professeur offrira aux jeunes du quartier une nouvelle voix et une manière de s’exprimer en se libérant du poids de certaines traditions pour vivre leur passion.

Ce film est un moyen pour le réalisateur de transmettre sa propre expérience, son vécu dans une maison de la jeunesse et de la culture (MJC) de Sarcelles en France, où il a grandi. Dans cette structure, on lui a appris «à regarder le monde», le centre, se remémore-t-il, «était comme un îlot de verdure au milieu des barres de HLM».

Arrivé à Sidi Moumen dans les années 1990, N. Ayouch a trouvé au Maroc un quartier qui «souffrait des mêmes maux que le Sarcelles de [son] enfance : absence de lien social, sentiment d’abandon de la part de ses habitants. Les pouvoirs publics avaient « oublié » quelque chose d’essentiel : les arts et la culture».

Soucieux de transmettre ce qu’on lui a transmis, N. Ayouch a pris la décision de créer une MJC, «un lieu de liberté et de mixité», nommé «Les Etoiles de Sidi Moumen», suivi d’un autre à Tanger, puis Agadir, Fès et Marrakech. « Haut et fort », dit-il, est aujourd’hui le témoignage d’années d’observations, d’inspiration venue de jeunes pour qui «s’exprimer est une question de survie».

Les stars du film ne sont autres que des jeunes qui sont passés par ces centres et qui ont bénéficié de la formation «Positive School of HipHop» d’Anas Basbousi, qui initie les jeunes aux disciplines artistiques du Hip Hop.

Présélectionné aux Oscars, la dernière œuvre du réalisateur a reçu le Prix du cinéma positif à Cannes et au Festival Arte Mare de Bastia le Grand Prix, le Prix du jury jeune et le Prix de la meilleure musique originale et bande son. Le film a été sélectionné dans plusieurs festivals à travers le monde, notamment en Chine, aux Etats-Unis, en Israël ou en Arabie saoudite.