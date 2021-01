Hécatombe au Niger… 

Selon le maire de la commune de Tondikiwindi qui administre les villages ayant subi les attaques, il y aurait pour l’instant 70 morts à Tchombangou et 30 à Zaroumdareye, des chiffres également confirmés à RFI par le gouverneur de la région. Les deux villages situés à environ 120 kilomètres au nord de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéry à la frontière du Mali et du Burkina Faso, font partie de la zone des « Trois frontières » fréquemment ciblée par les djihadistes.

Le maire parle de deux colonnes de centaines de terroristes venus à moto. Selon des sources concordantes, ce raid serait une vengeance suite à la mort de deux éclaireurs des groupes tués par les groupes d’auto-défense du village.

Une délégation officielle menée par le Premier ministre Brigi Rafini et le ministre de l’Intérieur Alkach Alhada s’est rendue, dimanche, sur place afin de « soutenir moralement les populations ». Dans l’après-midi, le président nigérien Mahamadou Issoufou a présenté ses condoléances aux populations de Tchombangou et Zaroumdareye . Dans un tweet, il a qualifié ces attaques « de lâches et barbares ».