Hirak populaire en Algérie: Les étudiants renouent avec les mardi de la colère

Dans la capitale algérienne, épicentre de la contestation estudiantine, la marche programmée mardi 23 février a été empêchée par la police et plusieurs interpellations ont marqué le jour de la reprise des manifestations. Il faut dire que pour empêcher les étudiants de renouer avec l’élan contestataire du printemps dernier, le système a mobilisé de grands renforts de forces de police déployés dans le centre d’Alger. A l’image du passé, les étudiants, rejoints par des citoyens, cherchaient à reproduire le même schéma en empruntant l’itinéraire habituel, de la Place des Martyrs jusqu’à l’esplanade de la Grande-Poste, au centre-ville. Mais c’était sans compter avec le déploiement massif des forces de l’ordre qui ont procédé à de multiples interpellations devant la Fac, à la place Émir Abdelkader, là les opérations de dispersion des manifestants a eu lieu.

Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), 15 étudiants ont été arrêtés mardi lors de la marche. Jusqu’à la mi-journée manifestants et policiers ont joué au chat et à la souris, les étudiants réussissant à déjouer la vigilance des forces de l’ordre, en se rassemblent de nouveau et en scandant les slogans habituels ; Etat civil, non militaire, démantèlement du système… La police a chargé à plusieurs reprises et procédé à des interpellations.

La veille, des milliers d’Algériens ont marché dans le centre de la capitale en dépit du déploiement d’un dispositif de sécurité massif. La commémoration du deuxième anniversaire du Hirak populaire qui a drainé la participation de centaines de milliers de personnes, on parle de millions, s’est déroulée dans le calme, à travers le pays. Même si des dizaines d’interpellations ont eu lieu…

Entre février 2019 et avril 2020, les étudiants ont marché à Alger notamment pendant plus de 50 mardis consécutifs. Les sécuritaires avaient pour consigne d’encadrer les manifestants tout au long de l’itinéraire, de la place des Martyrs à la Grande Poste, au centre d’Alger. Même si de nombreuses arrestations ont émaillé la chronique de cette contestation.