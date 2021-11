Honoris : Remise des certifications à la 1ère promotion

Fondé sur des recherches d’envergure internationale et avec la contribution de nombreux employeurs, le certificat Honoris 21st Century Skills a été développé en 2020 par le conseil académique d’Honoris, une équipe de représentants du corps enseignant sélectionnés pour leur expertise dans leurs domaines respectifs et en partenariat avec CrossKnowledge, le pionnier mondial du e-learning et le Wagon, numéro 1 mondial des coding bootcamps, indique un communiqué de Honoris United Universities.

Ce cursus de formation innovant a été créé dans l’objectif d’accroître et d’encourager l’employabilité, en dotant les étudiants des compétences comportementales et digitales nécessaires pour être compétitifs au sein du monde professionnel, fait savoir la même source.

La cérémonie de remise des certificats obtenus par la première promotion ayant bénéficié de ce programme a eu lieu le 29 octobre courant à Rabat, a fait savoir la même source, ajoutant que pas moins de 1317 certificats ont pu être distribués aux différents lauréats. “Le certificat Honoris 21st Century Skills est délivré à l’issue d’une formation sur les compétences les plus demandées par les employeurs. Aujourd’hui, ce certificat est attribué aux premiers lauréats de cette formation innovante, leur permettant d’entrer de plain-pied dans le monde du travail en étant dotés des compétences comportementales et digitales nécessaires pour réussir au sein d’un monde en perpétuel changement”, a indiqué Hassan Filali, CEO d’Honoris United Universities Maroc, cité dans le communiqué. Le programme de formation est intégré dans les cursus des institutions d’Honoris (EMSI, Mundiapolis et EAC) et est décliné en 100 heures d’études obligatoires pour l’ensemble des étudiants en dernière année d’études, tous cursus confondus, note le communiqué. Entièrement dispensé en ligne, ce programme permet de former les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs, à savoir l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat.

Les formations dispensées dans le cadre du programme Honoris 21 st Century Skills sont très complémentaires et illustrent la volonté et l’engagement d’Honoris à améliorer, de manière continuelle, l’acquisition des compétences des étudiants, a noté le communiqué. Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un contexte de mondialisation. Honoris United Universities Maroc rassemble une communauté de 11 000 étudiants sur 17 campus et centres d’apprentissage et en ligne, dans 4 villes. Le réseau au Maroc compte 3 institutions : L’Université Mundiapolis, l’EMSI et l’EAC. Les étudiants peuvent bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 85 universités en Europe et aux États-Unis. Le réseau dispense plus de 300 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation.