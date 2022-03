Hooliganisme : 70 individus devant la Cour d’appel de Rabat

Ces individus sont poursuivis pour constitution d’une bande criminelle, dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique, tentative de viol, vol qualifié et outrage à des fonctionnaires publics, apprend-on auprès du parquet.

Les actes de vandalisme ayant émaillé le match en question avaient occasionné des dégâts matériels au niveau de plusieurs équipements et dépendances du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Plusieurs éléments de la police et des forces auxiliaires ont été également blessés à différents degrés et nombre de véhicules endommagés.

La loi 09.09, modifiant et complétant le Code pénal, stipule nombre de sanctions à l’encontre des auteurs d’actes subversifs durant ou après les compétitions sportives.