Houleuse réunion du Conseil de sécurité sur l’Ukraine : Américains et Russes ne s’entendent pas…

Vassily Nebenzia, ambassadeur de la Russie aux Nations unies, a d’emblée accusé Washington de chercher à « créer l’hystérie » et à « tromper la communauté internationale » avec des « accusations infondées ».

Linda Thomas-Greenfield, son homologue américaine, lui a rétorqué que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes autour de l’Ukraine menaçait « la sécurité internationale ». Elle a accusé Moscou de vouloir déployer début février, « preuves » à l’appui, plus de 30 000 militaires supplémentaires au Bélarus, proche du Kremlin.

V. Nebenzia et Valentin Rybakov, son homologue du Belarus, ont souligné qu’il s’agissait « d’ »exercices militaires conjoints » qui se tiendraient en février. « Nous avons des entraînements réguliers avec le Belarus » comme sur le territoire russe, a fait valoir devant des médias l’ambassadeur russe.

Devant le Conseil, V. Nebenzia a demandé sur quelle base l’Occident pouvait affirmer qu’il y avait plus de 100 000 militaires russes déployés aux abords de l’Ukraine, rappelant qu’avant l’invasion de l’Irak en 2003, Washington avait assuré avoir des preuves d’armes de destruction massive dans ce pays, jamais trouvées. « Comme ils [les pays occidentaux, ndlr] persuadent le monde entier, il ne reste que des semaines, pour ne pas dire des jours, avant qu’une opération militaire de la Russie contre l’Ukraine ne démarre. En même temps, aucune preuve, qui confirmerait des accusations aussi sérieuses, n’est présentée », a lancé le représentant russe.

V.Nebenzia a démenti les déclarations selon lesquelles la Russie augmentait la concentration de ses troupes à la frontière avec l’Ukraine. Selon le diplomate russe, la situation est vraiment « extraordinaire » parce que les mouvements des troupes russes sur « notre propre territoire » sont caractérisés comme une agression.

Il s’agit de troupes russes qui « se trouvent sur les lieux de leur déploiement, là où elles étaient auparavant, et pas du tout à la frontière russo-ukrainienne », a-t-il souligné en posant une question plutôt rhétorique sur la provenance du chiffre de 100.000 militaires russes.

L’ambassadeur russe à l’Onu a également alerté sur les conséquences « douloureuses » du non-respect par Kiev des accords de Minsk. D’après V.Nebenzia, la seule dimension de la crise ukrainienne est celle à l’intérieur du pays. « La situation ne peut être palliée que si Kiev accomplit les accords de Minsk prévoyant le dialogue direct avec les autorités des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk », a-t-il raisonné.

Le sabotage de ces accords auquel certains pays occidentaux semblent pousser Kiev contient des risques d’autodestruction pour l’Ukraine, a prévenu le diplomate russe en ajoutant que la Russie n’y était pour rien.