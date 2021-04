HPS finalise l’acquisition de ICPS

Après la levée des dernières conditions suspensives liées aux autorisations administratives telles que prévues par la réglementation en vigueur, HPS et ICPS ont procédé, le 7 avril, à la signature de l’acte de cession portant sur 80% des parts sociales de la société ICPS, indique HPS dans un communiqué.

ICPS propose des services de traitement dans le monde du paiement destinés aux banques, aux institutions financières ainsi qu’aux opérateurs télécoms, fait savoir la même source, notant que la société possède un portefeuille riche de plus de 30 clients dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le groupe MCB. ICPS gère aujourd’hui plus de 6 millions de cartes, plus de 600 guichets automatiques bancaires et plus de 11.000 points de vente. Et fournit également une plateforme monétique complète reposant sur la technologie PowerCARD, raccordée aux réseaux internationaux American Express, Diners, Discover, MasterCard, UPI et Visa et couvrant toute la chaîne de valeur.

« L’acquisition de ICPS est un développement important pour HPS qui permettra d’accélérer le développement de l’activité Processing du groupe en Afrique. En effet, cette transaction positionne HPS en leader du processing sur le marché africain grâce à sa présence sur une douzaine de pays en Afrique francophone et à la présence de ICPS sur une vingtaine de pays en Afrique anglophone », souligne HPS. Ainsi, la combinaison de HPS et ICPS permettra de créer un centre d’expertise autour de la technologie PowerCARD en Afrique anglophone renforçant ainsi la position de ICPS et plus généralement du groupe HPS dans cette région. Il s’agit, également, de mutualiser les infrastructures des deux sociétés pour une meilleure efficience et une meilleure rentabilité en plus de conférer à l’activité Processing du groupe HPS une taille critique pour adresser les clients Tier1 et Tier2 en Afrique.

Sur la base des états financiers de ICPS arrêtés à fin juin 2020 et faisant ressortir un chiffre d’affaires de 100 millions de dirhams, l’activité Processing consolidée à l’issue de cette transaction devrait représenter près de 25% de l’activité globale de HPS, entraînant une augmentation significative des revenus récurrents du groupe qui vont ainsi atteindre 65% de l’ensemble des activités de HPS, estime la même source. HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les organisations indépendantes de vente (ISO), les commerces de détail, les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle complète de HPS, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays.