Huawei/ENSAM : La 6ème « Huawei ICT Competition » lancée

Dans l’objectif de promouvoir la certification dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et encourager les nouveaux talents, Huawei invite chaque année les universités à travers le monde à participer à l’évènement inédit ‘Huawei ICT Competition’.

Au Maroc, Huawei s’est allié à l’ENSAM pour réussir la 6ème édition de ce concours devenu une opportunité pour permettre la construction d’un avenir numérique meilleur, indique le groupe chinois dans un communiqué.

La cérémonie de lancement officiel de cette édition a été marquée par la présence de plusieurs parties prenantes, notamment Faustin XU, Directeur général adjoint de Huawei Maroc et Ahmed Mouchtachi, Directeur de l’ENSAM Casablanca, avec la participation d’autres personnalités de renom, précise la même source.

Intervenant en alternance lors de cette cérémonie, les responsables de Huawei Maroc et les dirigeants de l’Université Hassan II ont assuré que le programme “Huawei ICT Competition” présente pour les étudiants et jeunes diplômés une occasion en or pour ciseler leurs capacités par des soft skills dans les domaines de Big Data, la 5G, Routage & Communication, Cloud Computing et l’intelligence artificielle. Au même temps, “Huawei ICT Competition” permet aux jeunes de s’ouvrir sur le marché de travail. Dans ce cadre, F. Xu a assuré que Huawei Maroc porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences des TIC en faveur de ses diverses parties prenantes. “Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC en faveur de l’éducation et des étudiants marocains”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, A. Mouchtachi s’est félicité de cette initiative. “La concrétisation de cette action est l’aboutissement d’une relation fructueuse de confiance et de partage entre Huawei et notre établissement et c’est un jalon important pour notre coopération croissante dans le domaine de l’éducation”, a-t-il dit.

En effet, en plus de la compétition, “Huawei ICT Competition” est un évènement très attendu par les étudiants marocains. Le concours est divisé en une sélection préliminaire et en un concours national. Tous les pays participants termineront le concours national et les gagnants représenteront le Maroc dans la compétition Région Afrique du Nord. Les équipes se rendront ensuite en Chine en tant que représentants de la Région Afrique du Nord pour participer à la finale mondiale. Les étudiants auront également la possibilité de faire un stage et d’être ainsi salariés au sein du groupe Huawei avec la possibilité de postuler à des opportunités d’études dans les plus grandes universités chinoises et, éventuellement, recevoir des bourses d’études après les sélections.

Lors de cette même cérémonie, il a été rappelé que Huawei Maroc s’est associé avec plusieurs établissements publics et privés d’enseignement supérieur à travers le programme “Huawei ICT Academy” pour renforcer les acquis des étudiants en matière des TIC. Parmi les exemples réussis de ces alliances, celle scellée-à juste titre avec l’ENSAM représentée par “l’ENSAM Casablanca Academy” (ECA). Pour l’année universitaire 2020-2021 et pour bénéficier des cours offerts par le programme “Huawei ICT Academy”, l’ENSAM Casablanca a créé 22 classes. Ainsi, 250 étudiants parmi les disciples de l’ENSAM ont été inscrits et certifiés dans le cadre du programme “Huawei ICT Academy”. Cette alliance, née de la convergence des visions des deux partenaires, met l’accent sur la consolidation de la formation en matière de TIC et l’encouragement de l’excellence au service d’une éducation de qualité au Maroc.