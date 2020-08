Human Rights Watch met dos-à-dos Rabat et Alger dans le musèlement de la presse

L’ONG indique que les deux pays maghrébins viennent d’«accabler des journalistes connus par tous les moyens judiciaires, tout en prétendant respecter la liberté de la presse». «Le mode opératoire du Maroc est de lancer une kyrielle d’accusations criminelles contre le journaliste ciblé, tandis que les autorités algériennes préfèrent recourir à des délits que le code pénal définit de façon très vague», dénonce-t-elle.

L’occasion de citer le procès, en Algérie, du journaliste Khaled Drareni, emprisonné depuis mars, pour «atteinte à l’intégrité nationale» et «appel à un rassemblement illégal» et celui d’Omar Radi qui doit comparaître devant un juge d’instruction le 22 septembre, sous les inculpations d’atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat, ainsi que de viol.

«Au vu de l’accumulation d’inculpations disparates, accompagnées d’une campagne de diffamation menée dans des médias réputés proches des services de sécurité marocains, les poursuites contre Omar Radi ont tout l’air d’une tentative pour le briser et intimider d’autres dissidents», estime-t-elle à propos du militant et journaliste marocain.

HRW insiste toutefois sur le fait que «l’allégation de viol devra être traitée sérieusement et faire l’objet d’une enquête approfondie et équitable, surtout dans le contexte d’une affaire aussi politisée, où les observateurs pourraient tirer des conclusions hâtives».

«Les autorités algériennes et marocaines s’opposent certainement dans beaucoup de domaines. Mais pour ce qui est de détester les journalistes et commentateurs qui osent s’exprimer librement, elles sont sur la même longueur d’onde», conclut l’ONG.