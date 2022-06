I. Haniyeh met en garde Israël : Et critique les vents de la normalisation…

I. Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, qui s’exprimait dimanche 26 juin lors d’une conférence au Liban sur la libération de la mosquée Al-Aqsa, a assuré que malgré le siège terrestre, aérien et maritime auquel ils font face depuis des années, les habitants et les groupes de résistance dans la bande de Gaza ont été capables de lancer l’opération d’envergure d’Épée d’Al-Quds contre Israël. Le haut responsable du Hamas a rappelé ces faits à « ceux qui ne croient pas à la libération d’Al-Aqsa et normalisent leurs relations avec le régime israélien ».

Selon lui, « l’opération d’Épée d’AlQuds est un développement stratégique dans le conflit avec l’ennemi sioniste armé jusqu’aux dents qui a pourtant été la cible des frappes de missiles menées par les Brigades Ezzeddine al-Qassam dans la bande de Gaza ». I.Haniyeh a souligné que Al-Quds est la première qibla des musulmans et sa libération marquera le début d’une révolution et des victoires qui suivront. Il a lancé une mise en garde en assurant qu’en moins de cinq minutes, 150 missiles détruiront le régime sioniste. Et de noter que la Résistance palestinienne s’est remise des années de complot et a hissé son drapeau même à Jénine. « Il n’y a pas de place pour les sionistes et les colons dans la mosquée Al-Aqsa », a-t-il martelé en promettant que le rêve sioniste sera brisé.

Le chef du Hamas a averti que l’opération d’Épée d’Al-Quds ne prendrait fin qu’après la libération de toute la Palestine, d’où, ajoute-t-il, la futilité des pressions qui durent depuis des années à Al-Quds et en Cisjordanie pour réprimer la résistance de la nation palestinienne et s’emparer de ses terres en lui imposant migration forcée.

Évoquant la sympathie dont le Liban fait preuve envers la Palestine depuis 74 ans, I. Haniyeh a affirmé qu’on assiste aujourd’hui à la libération de la mosquée Al-Aqsa et que les évolutions montrent que la nation palestinienne est sur le point d’emporter la victoire. Plus tôt samedi, le responsable du Hamas a pris la parole lors de la Conférence nationale islamique au Liban pour saluer la tenue de tels rassemblements mettant en cause l’hégémonie US et sioniste.

Il a vivement condamné la normalisation des relations avec le régime israélien, avertissant que la démarche nuit aussi bien aux Palestiniens qu’aux pays ayant opté pour cette voie.

La normalisation, explique-t-il, intègre le régime sioniste dans la région par le biais des alliances militaires contre l’Iran, le Hezbollah et le Hamas.