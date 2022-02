IAM : Progression du RNPG à deux chiffres en 2021

Dans le détail, les activités du groupe au Maroc ont généré un CA en baisse de 4,7% par rapport à 2020, pénalisées principalement par le recul des activités du Mobile. « La dynamique de la Data Fixe (+7,6%) compense partiellement la baisse des revenus du Mobile qui continuent de subir les effets des contraintes concurrentielles et réglementaires », explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 31 décembre 2021.

Concernant le CA Mobile, il a reculé de 8,1% par rapport à 2020, à 12,27 Mrds DH, en raison de la baisse des revenus sortants impactés par les contextes réglementaires et concurrentiels peu favorables et le recul des revenus entrants suite à la baisse des tarifs de terminaison d’appel national intervenue en décembre 2020. L’ARPU mixte 2021 s’élève, quant à lui, à 48,7 dirhams, en retrait de 10,2% sur un an. Pour ce qui est des activités Fixe et Internet, elles ont généré un CA de plus de 9,47 Mrds DH, quasi stable par rapport à 2020. La croissance de la Data Fixe compense la baisse de la Voix.

Par ailleurs, les activités du Groupe à l’International ont affiché un CA de 16,91 Mrds DH, en hausse de 1,5% à change constant. Cette augmentation s’explique par la progression continue de la Data Mobile (+18,8% à change constant) et des services Mobile Money (+13,1% à change constant). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 3,4% à change constant. De son côté le Résultat Net part du Groupe (RNPG) de Maroc Telecom a progressé de 11,1% à change constant, pour s’établir à plus de 6 Mrds DH en 2021.

Le résultat net ajusté part du Groupe ressort en hausse de 0,5% à change constant, grâce à la forte progression du résultat net des activités des filiales Moov Africa. S’agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du groupe, il s’établit à près de 18,59 Mrds DH, en baisse de 2,7% (-2,2% à change constant). Le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient au niveau élevé de 51,9%, stable sur l’année.

Sur l’année 2021, le Groupe Maroc Telecom a démontré sa résilience et son adaptabilité sur l’ensemble de ses marchés de présence face à une crise sanitaire qui se prolonge, et termine en ligne avec l’ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers, indique le communiqué. Les efforts continus de maîtrise des coûts permettent au Groupe de maintenir ses marges, et les chantiers de transformation digitale et d’innovation restent une priorité pour accompagner l’expansion de la base clients et l’essor de la Data, notamment dans les filiales. Ces réalisations confirment ainsi la pertinence de la politique d’investissements menée dans ses réseaux tant sur le marché domestique qu’à l’international et confortent la stratégie du Groupe basée sur la différenciation par la performance et la qualité de service.