IDE : Le Maroc, deuxième pays le plus attractif du continent

Le Maroc a réalisé un score de 17,7 pts, se positionnant ainsi devant le Nigeria (17,5 pts) et derrière l’Afrique du Sud (31,1 pts). En termes du nombre de projets, l’Afrique du Sud a reçu 101 projets, suivi du Maroc et du Nigeria avec 54 projets chacun.

En valeur, les IDE attirés par le Nigeria s’élèvent à 6,6 Mrds USD au moment où ceux de l’Afrique du Sud et du Maroc se sont établis respectivement à 3,4 Mrds USD et 2,4 Mrds USD. L’impact de ces projets sur le plan économique est plus important au Maroc puisque ceux-ci ont permis la création de 12 000 emplois.

L’amélioration de l’attractivité du Royaume en termes d’IDE s’explique selon EY Africa par sa situation géographique, sa bonne gouvernance, ses infrastructures solides et son secteur industriel en pleine croissance.

Ce rapport a également souligné que l’économie marocaine devrait rebondir plus fortement en 2021 en lien notamment avec le bon déroulement de la campagne de vaccination. Celle-ci devrait se situer à +5,8%. La croissance économique stable du Maroc attire les investissements dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et du textile, indique ainsi les analystes d’E&Y précisant que la plupart des investissements dans les énergies renouvelables en Afrique se concentrent au Maroc grâce au soutien public.

Le rapport relève également que l’Afrique du Nord a été l’une des régions les plus touchées par la pandémie et que le Maroc a enregistré le plus grand nombre de cas Covid-19 en Afrique.