IFC-CFA : Lancement d’une enquête sur les femmes dans les organes de gouvernance

Pour cette enquête, la première du genre au Maghreb, IFC et CFA vont recueillir des informations auprès de membres de conseils d’administration ou de surveillance d’entreprises marocaines via un questionnaire en ligne, précise la même source, ajoutant que l’enquête s’intéressera plus particulièrement à l’impact de la présence des femmes sur la performance desdits conseils. Différentes études internationales ont montré que les entreprises dont les organes de gouvernance sont mixtes affichent de meilleures performances que celles dirigées exclusivement par des hommes.

Or, au Maroc, seules 2% des entreprises marocaines ont une femme comme PDG et les sociétés cotées ne comptent que 18 % de femmes dans leurs conseils d’administration ou de surveillance. “Cette enquête est importante car ses conclusions permettront d’expliquer comment la diversité des genres au sein des conseils d’administration ou de surveillance influence leur fonctionnement et leur efficacité”, a déclaré Amina Figuigui, présidente de CFA, citée dans le communiqué. Et d’ajouter que “nous espérons que l’enquête permettra d’aider à renforcer les compétences managériales des femmes et de mettre en lumière la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’économie.”

La promotion de la diversité des genres est l’une des priorités de CFA et d’IFC au Maroc car elle peut favoriser une croissance économique plus forte et inclusive. “IFC aide les entreprises à travers le monde à améliorer leurs pratiques en matière de gouvernance. Faire en sorte que les conseils d’administration soient plus diversifiés et plus inclusifs est un aspect essentiel de ce processus”, a souligné de son côté Xavier Reille, directeur d’IFC pour le Maghreb. “Cette enquête, qui s’appuie sur notre partenariat avec le Club des Femmes Administrateurs, arrive à point nommé puisque de nombreuses entreprises marocaines vont devoir se conformer aux nouvelles lois exigeant de renforcer progressivement la présence et la participation des femmes au plus haut niveau de la direction des entreprises”, a-t-il dit.

Le partenariat entre IFC et CFA est né en février dernier et fait partie du programme de Gouvernance pour la Durabilité d’IFC au Maroc, mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative pour le Développement du Secteur Privé dans la région MENA, développée en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas, rappelle le communiqué.

CFA est une association à but non lucratif dédiée à la promotion de la bonne gouvernance et de la diversité des genres au sein des conseils d’administration. Créé en 2012, CFA-Maroc regroupe des cheffes d’entreprise et des cadres dirigeantes. Ses adhérentes siègent aux conseils d’administration de plus de 300 entreprises publiques et privées au Maroc.