Il trébuche et sa langue fourche: L’état de J. Biden a-t-il de quoi inquiéter ? 

Le Président américain Joe Biden a trébuché en montant dans Air Force One qui devait l’emmener à Atlanta vendredi 19 mars. Une vidéo diffusée montre le locataire de la Maison-Blanche a trébuché à deux reprises sur l’escalier menant à la porte de l’avion, tombant sur un genou et se rattrapant à la rampe métallique. Après avoir finalement grimpé les marches, le chef d’État américain s’est retourné pour saluer les militaires présents sur le tarmac avant de disparaître à l’intérieur de l’appareil.

Karine Jean-Pierre, porte-parole du locataire de la Maison Blanche, a ensuite tenu à assurer que ce dernier allait «très bien». Plus tôt dans la journée, J. Biden avait de nouveau qualifié la vice-Présidente Kamala Harris de «Présidente des États-Unis». «Quand la Présidente Harris et moi…», a commencé dans un lapsus le Président US alors qu’il évoquait les succès de la campagne de vaccination.

Cette gaffe du Président n’est pas la première. En décembre, il avait déjà qualifié à tort K. Harris de «Présidente élue», également lors d’un discours sur les vaccins contre le Covid-19. «Je l’ai pris pour instiller la confiance du public dans le vaccin. La Présidente élue Harris a pris le sien aujourd’hui pour la même raison», avait-il déclaré.

Il y a dix jours, le Président US avait de nouveau donné l’impression qu’il souffre de problèmes de mémoire. En annonçant, le 9 mars, la nomination de deux femmes générales affectées à la direction des commandements militaires américains, Joe Biden avait soudainement perdu le fil de ses pensées. «Je tiens à remercier l’ancien général. Je continue de l’appeler général, mais mon… le gars qui dirige cette équipe là-bas», s’était-il hasardé en faisant vraisemblablement référence au secrétaire à la Défense Lloyd Austin se trouvant à deux pas de lui.

Les bourdes successives du Président américain et le fait qu’il n’ait donné aucune conférence de presse depuis son investiture, promise pour «les prochaines semaines, avant la fin du mois», versent de l’eau au moulin de ceux qui parlent de son mauvais état de santé, potentiellement d’une incapacité à diriger le pays.

Après que J. Biden a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine était «un tueur», et a promis qu’il en paierait «le prix», ce dernier lui a souhaité «une bonne santé». «Et voici ce que je lui dirais. Je lui dirais: portez-vous bien. Je lui souhaite une bonne santé», a lancé le chef de l’État russe le 18 mars, précisant qu’il parlait «sans ironie et sans blague».