Il y a dix ans, le Président tunisien s’est enfui…

Dix ans après la révolution du Jasmin, et à la différence des zones côtières, les régions intérieures du pays continuent à souffrir sur les plans économique et social. Sidi Bouzid illustre cette détresse. Les Tunisiens, déçus, prévoient de manifester dans plusieurs villes pour rappeler aux dirigeants le slogan de l’époque : « travail, pain, liberté et dignité ». Depuis ce souffle d’espoir, les prix, notamment ceux de l’alimentation de base, ont doublé alors que les salaires ont stagné.

En dépit de l’effort mené par les autorités pour doter cette ville d’infrastructures de qualité, c’est le chômage galopant qui étouffe cette région réputée être le grenier à fruits et légumes du pays. En l’absence d’unités agro-industrielles, localisées ailleurs, la main-d’œuvre locale se morfond et les diplômés sont condamnés au chômage.

La situation paraît bien bloquée. Mais les citoyens n’ont pas tous baissé les bras en réclamant que ce jour soit retenu comme jour de la révolution à la place du 14 janvier 2011, qui vit fuir le président déchu. Un festival de musique va marquer, jeudi, ce dixième anniversaire, sans la présence du chef de l’État . Kaïs Saïed, dans un communiqué, promet de s’y rendre prochainement et évoque des obligations urgentes pour justifier ce désistement. Il semblerait officieusement qu’il n’y soit pas le bienvenu. Les précédents déplacements récents d’hommes politiques de haut rang s’étaient heurtés à des jets de pierres illustrant le rejet de la classe politique par la population. Le président, dont la popularité a faibli mais demeure bien réelle dans le berceau de la révolution, préfère donc renoncer. Des militants sur place affirment pourtant qu’ils ne seraient pas surpris de le voir effectuer une visite éclair malgré le communiqué du palais.

L’enthousiasme des premières années a engendré une désillusion profonde. Face à la morosité d’une économie en berne, d’un taux de chômage à 16%, et d’une perte de confiance dans la classe politique, le pays semble au bord d’une explosion sociale tant les indicateurs sont au rouge. Une série de grèves générales à Jendouba, Kairouan, Béja et des mouvements de protestation sociale à Gabès, Gafsa, Kasserine ou Tataouine viennent de rappeler aux dirigeants l’urgence de prendre des mesures économiques en faveur d’une amélioration de la vie des habitants.

La jeune démocratie peine à se relever alors que la désillusion et le désenchantement sont tangibles, comme le prouvent les multiples contestations. …