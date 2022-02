Immobilier : Oprêt Solutions ambitionne de devenir leader en courtage

Avec une production de crédits immobiliers aux particuliers en croissance constante, et un encours global qui s’élève à 235 Mrds DH en 2021 (+5% vs. 2020), le marché du crédit immobilier est en plein essor et ce malgré la pandémie Covid-19.

Devant la multitude d’offres bancaires de plus en plus variées, Oprêt Solutions accompagne ses clients particuliers afin d’obtenir les conditions de prêt les plus adaptées à travers un circuit de traitement préférentiel. Oprêt Solutions se positionne également en tant que partenaire des promoteurs immobiliers afin de faciliter et accélérer le processus de livraison des programmes immobiliers et proposer, aux acquéreurs au sein desdits programmes, un service personnalisé visant à faciliter l’accès au crédit dans les meilleures conditions possibles.

Oprêt Solutions dispose d’une équipe d’experts dédiée et offre le choix aux clients de passer, pour le traitement des dossiers, par le biais d’un canal physique ou digital à travers un site web dédié.

Lancée en 2020, Oprêt est une société spécialisée dans le courtage en crédit immobilier qui s’appuie sur l’expertise de son fondateur qui dispose d’une expérience de 10 ans dans le domaine et qui met en œuvre toute son expertise pour accompagner les particuliers à la recherche des meilleures conditions de financement. Depuis son lancement, la société a accompagné plus de 200 clients et débloqué plus de 250 MDH de crédit.

De son côté, CreditSolutions.ma est la marque de courtage en crédit de Injaz Solutions lancée en 2019. .Injaz Solutions, qui s’appuie sur la notoriété de la marque Injaz Solutions, n°1 de la commercialisation immobilière au Maroc, commercialise en exclusivité une vingtaine de projets à travers le Maroc et a réalisé en 2021, 1.034 ventes nouvelles et 2.215 livraisons.