Immorente Invest : Forte appréciation du CA au T3

A fin septembre 2021, le CA d’Immorente Invest a progressé de 15%, à 50,9 MDH, comparativement à la même période de l’année précédente (44,3 MDH), selon un communiqué d’Immorente. Le loyer a également enregistré une hausse de 33% au T3-2021 par rapport à T3-2020, ajoute le communiqué.

La progression du CA et des loyers résulte principalement de l’élargissement du périmètre des actifs avec l’acquisition d’une usine à l’agropole de Meknès louée par Aptiv. S’agissant du CA social du T3-2021, il s’établit à 10,1 MDH, indique la société. Le portefeuille d’Immorente Invest est composé d’actifs prémium loués à des locataires de renom (Faurecia, Engie Contracting Al Maghrib, Aptiv (Ex Delphi), FRI master franchisé de Mcdonald’s, Huawei, Groupe Société Générale, Deloitte Nearshore etc..).

Aucun investissement n’a été réalisé lors du T3-2021, précise le communiqué, rappelant qu’en mai 2021, Immorente a finalisé l’acquisition d’une usine à l’agropole de Meknès de 25.000 m2 louée par l’équipementier automobile Aptiv pour un investissement de 191 MDH. Le ratio Loan to Value (ratio de la dette brute de financement divisée par la valeur actualisée des actifs) du fond, il s’établit à 0 % au 30 septembre 2021.