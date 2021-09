Immorente Invest : Un RNPG déficitaire

Dans le détail, les loyers perçus se hissent de +9% à 27,4 MDH consécutivement à l’élargissement du périmètre de la foncière suite à l’acquisition d’une nouvelle usine à l’agropole de Meknès louée par Aptiv en mai 2021. Cette hausse capitalise également sur la baisse de -0,4pt du taux de de vacance annoncé par la société s’élève à 2,1% contre 2,5% à fin 2020.

En termes de répartition des loyers, le portefeuille d’immorente Invest est composé d’actifs loués à 90% par des grands Groupes marocains et internationaux et 10% loués par des PME marocaines. Dans ce sillage, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +7% en y-o-y à 31,8 MDH au 30/06/2021 tandis que le CA social s’améliore de +13,7% à 13,7 MDH. De son côté, le REX se replie de -14,6% à 10,7 MDH sous l’effet de l’alourdissement des dotations aux amortissements des immobilisations vraisemblablement liés aux récents investissements réalisés par la société, fixant la MOP à 33,8% (soit -8,7 pts en y-o-y).

Dans ces conditions et sous l’effet de l’acquisition de l’usine à Meknès, le RNPG passe au rouge à -4,4 MDH contre un bénéfice de 4,9 MDH au S1 2020. A contrario et hors la comptabilisation du produit lié à la cession de l’actif RODIA, le résultat analytique d’immorente Invest ressort en bond de +33% à 21,1 MDH (-15% en comptabilisant la cession de l’actif).

S’agissant des indicateurs bilanciels, le FR se hisse de 40,4% à 76,5 MDH compte tenu du repli significatif des immobilisations financières (K MAD 4 000 contre 200 MDH au 31/12/2020). Le BFR, lui, s’alourdit à 28,5 MDH (vs. -27,7 MDH à fin 2020) induit par une hausse des autres créances à 37,8 MDH (contre 21,2 MDH à fin 2020). Dans ce sillage et faisant vraisemblablement suite aux investissements de la foncière, la trésorerie nette recule de -41,6% à 48 MDH. La foncière maintient un niveau d’endettement nul (idem qu’au 31/12/2020) après avoir remboursé la totalité de ses dettes courant 2020 (un Loan-to-Value de 0%). Côté bilan, l’ANR au 30/06/2020 ressort à 106,6 DH/action contre 103,1 DH/action à fin 2020.

Enfin et dans le cadre d’une intensification de distribution de dividendes par la foncière, Immorente Invest devrait verser 6 DH/action au titre de l’année 2021 dont 4,5 DH distribués en janvier 2021 et 0,75 DH devant être versés le 1er octobre et le 28 décembre, soit un D/Y de 6,12% sur la base du cours observé le 21/09/2021.