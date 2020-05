«Immunité de groupe», une option tout sauf «humaine»...

La pandémie due au coronavirus a fait au moins 286 122 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi 12 mai à 13 heures (à Paris).

Plus de 4,18 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce chiffre ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 396 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, les Etats-Unis déploraient lundi plus de 80 000 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 32 065 morts pour 223 060 cas, l’Italie avec 30 739 morts (219 814 cas) et l’Espagne avec 26 920 (228 030 cas).

Pour faire face à la pandémie, des pays songent à l’immunité de groupe comme solution. Un choix qui renvoie, en anglais, à l’« immunité de troupeau », pour parler d’immunité collective. Ce qui indispose grandement Mike Ryan, chef des opérations d’urgence à l’OMS. Pour lui, cette hypothèse ne tient pas. Déjà, parce qu’on ne sait toujours pas si les personnes qui ont été malades du Covid-19 sont vraiment immunisées et pour combien de temps.

Et aussi parce qu’en plus d’être hasardeuse, la stratégie de l’immunité collective ne serait pas éthique : « Cette idée, qui consiste à dire que les pays qui ont pris les mesures les moins restrictives, ces pays vont par miracle atteindre une immunité collective, et tant pis si quelques personnes âgées meurent entre-temps… C’est un calcul qui est vraiment très très dangereux », estime M. Ryan

Et c’est ce calcul qui fait peur à l’OMS. Car contrairement à ce que les études laissaient penser au début de la pandémie, le nombre de cas considérés comme graves pourraient être plus élevé en proportion avec moins de cas asymptomatiques que prévu. Si la maladie se diffusait sans aucun contrôle, le nombre de morts pourrait alors se compter par millions. Il est aujourd’hui d’un peu moins de 280 000.