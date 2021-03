Fruit d’un partenariat tripartite entre Impact For Development (IFD), l’Université Al Akhawayn (AUI), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Université de Columbia et OST International, Open Startup Maroc est un programme de pré-incubation suivant un modèle basé sur le soutien d’un réseau au niveau national et international, qui permet le partage des enseignements, l’avancement des connaissances, le renforcement des capacités ainsi que le rayonnement à l’international. Il s’étale sur quatre mois et rassemble des équipes d’étudiants à fort potentiel issus d’institutions publiques et privées marocaines multidisciplinaires et multi-régionales.

En ce début de semaine, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, le Président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid, le Président de l’Université Polytechnique Mohammed VI, Hicham El Habti et le Président d’Impact For Development, Tarik Nesh-Nash se sont réunis pour annoncer l’équipe gagnante, parmi les 94 participants, dont 7 startups finalistes du programme Open Startup Maroc.

Le premier prix a été remis à l’équipe INATLANTIS, qui développe une plateforme digitale permettant de créer des espaces d’échange et d’apprentissage des langues. En deuxième position, l’équipe SPOTTER conçoit une technique pour la validation de la solvabilité des chèques en temps réel. En troisième position, l’équipe REPA-BSF, qui élabore une méthodologie pour transformer les déchets organiques pour l’alimentation des volailles.

7 Startups ont réussi à se qualifier pour les finales, avec pour enjeu une dotation globale de 15.000$. L’équipe gagnante aura l’opportunité de visiter l’Université de Columbia à New York (si les conditions de la pandémie le permettent) et de participer à « Columbia Venture Competition » (CVC), compétition internationale programmée en avril 2021 avec une dotation globale de 300.000$.