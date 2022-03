Inauguration de l’ambassade des Philippines à Rabat : Manille entend booster la concorde avec Rabat

Le chef de la diplomatie philippine, en déplacement officiel à Rabat pour l’inauguration de l’ambassade de son pays dans le Royaume, a exprimé le soutien ferme de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en qualifiant de « base solide » le plan d’autonomie pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre philippin a également souligné la « vision avancée du Royaume du Maroc » à travers le Nouveau modèle de développement « qui adopte une approche avancée, globale et intégrée, » sous la conduite du roi Mohammed VI, a-t-il affirmé. « Les Philippines ambitionnent, à leur tour, de consolider le développement sur leurs territoires pour garantir une vie productive et saine aux citoyens », a ajouté le chef de la diplomatie philippine.

Le Maroc et les Philippines ont signé, jeudi, un accord et deux mémorandums d’entente à l’occasion de la 2ème session des Consultations politiques entre les deux pays. En réaction, le ministre philippin a dit aspirer à des relations fortes et fructueuses avec le Maroc, surtout que les liens diplomatiques entre les deux pays atteindront leur cinquantenaire en 2025.

Jeudi, les Philippines ont inauguré leur ambassade à Rabat, et une cérémonie a été organisée pour l’occasion en présence de Fouad Yazough, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères.

La représentation diplomatique des Philippines à Rabat permettra aux deux pays d’explorer les différentes opportunités pouvant intéresser les deux peuples, de mettre l’accent sur les domaines de coopération et de stimuler les échanges bilatéraux, y compris l’échange d’expertises et de savoir-faire, a indiqué, T. Locsin Jr. De son côté, F. Yazough a souligné que l’inauguration de l’ambassade des Philippines vient donner un nouveau départ et insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, en réaffirmant « toute notre disponibilité à œuvrer ensemble pour le bien de cette relation bilatérale ».