Incendie de la Mosquée Al-Aqsa : L’armée israélienne tire à bout portant sur les Gazaouis :

Les tirs à bout portant sur les manifestants ont blessé samedi une quarantaine de Palestiniens, dont un enfant, grièvement atteint, indique l’armée israélienne qui signale aussi un blessé grave dans ses rangs. Il s’agit d’un sniper israélien touché directement à une distance zéro par un manifestant palestinien qui avait réussi à lui voler son revolver et à le retourner contre lui.Les réseaux sociaux ont diffusé la vidéo montrant un jeune homme qui a réussi à attraper le canon d’un sniper israélien caché derrière un mur de béton à la frontière de la bande de Gaza.

A la suite de ces incidents, l’entité sioniste a mené des raids aériens contre « quatre sites de fabrication d’armes et de stockage appartenant à l’organisation terroriste Hamas », selon ses dires.

Selon Palestine Today Agency, les chasseurs israéliens ont visé avec un missile un site de la résistance palestinienne au nord du camp de Nuseirat dans la région centrale.Le site palestinien a précisé que « les avions de combat de l’occupation ont bombardé le site de l’Areen de la résistance, à l’ouest du camp de Nuseirat, avec 3 missiles ». Aucune victime du raid aérien n’a été rapportée dans l’immédiat.« Comme d’habitude, l’occupation sioniste, en bombardant Gaza, essaie de dissimuler son échec et sa déception, devant la fermeté et la détermination des foules populaires et leur vaillante résistance. L’occupation sioniste a mal évalué la situation pire, elle a ignoré le message de notre peuple et de ses factions de résistance et a pris l’initiative de tirer des balles réelles et directes contre les manifestants, les journalistes et les enfants, et en a blessé des dizaines. Notre grand peuple, par sa noble résistance réalisera la victoire face à l’occupation et au siège qui lui est imposé, et ce jusqu’à sa disparition »,a affirmé Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas.

D’après des témoins palestiniens, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des jeunes manifestants qui lançaient des engins incendiaires et tentaient d’escalader la barrière israélienne, trois mois exactement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu ayant mis fin à une guerre de 11 jours entre l’occupation israélienne et le Hamas.« Quarante-et-un civils ont été blessés », dont un enfant de 13 ans qui se trouve dans un état critique après avoir été touché à la tête, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé à Gaza.

Selon le Hamas, « des milliers » de personnes ont participé aux manifestations.

L’armée israélienne a indiqué à l’AFP que « plusieurs centaines d’émeutiers » avaient tenté de franchir la barrière en lançant des « projectiles explosifs». L’armée a eu recours à des gaz lacrymogènes tandis que des manifestants brûlaient des pneus.Elle a expliqué avoir « répondu par des moyens de dispersion anti-émeutes, y compris, si nécessaire, par des tirs à balles réelles ».

Benny Gantz, ministre israélien de la Guerre, a affirmé à la télévision qu’il s’agissait « d’événements extrêmement sérieux qui donneront lieu à une réponse ».