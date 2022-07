Incendies dans la zone nord : Une lourde facture écologique et socio-économique

Ces cellules interviennent pour « atténuer l’impact de l’incendie sur l’activité agricole et venir en aide aux populations concernées », indique un communiqué publié à l’issue de la visite de terrain effectuée, lundi par Mohammed Sadiki dans les communs touchées. Viste qui a été précédée dans la région, rappelle-t-on, par celle de Nizar Baraka, ministre en charge de l’équipement et de l’eau.

L’objectif est d’identifier les mesures urgentes à actionner en faveur de la population et de réaliser des projets de développement et de réhabilitation des écosystèmes affectés, dans le cadre d’un programme gouvernemental global. Ces incendies de forêts, déclarés dans le Nord du royaume depuis le 13 juillet, ont détruit environ 9 200 hectares de couvert forestier dans les provinces de Larache, d’Ouezzane, Tétouan et de Chefchaouen, dont 7 800 ha dans la commune Souk L’qolla, poursuit la même source. Ils ont également touché des zones d’arbres fruitiers et détruit de nombreuses ruches traditionnelles et modernes qui se trouvent dans les forêts brûlées.

Le communiqué précise que les efforts inlassables déployés par les équipes d’intervention, et les éléments des Eaux et forêts, de la protection civile, des forces armées royales, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, appuyés par des volontaires de la population locale, ont permis de maitriser tous les foyers d’incendie éclatés dans ces provinces. Les équipes d’intervention, appuyées par plusieurs moyens terrestres et aériens, ont réussi à maitriser les flammes attisées par les températures élevées et les rafales de vents violentes.

La traque du CO2

Copernicus, service de surveillance atmosphérique de l’Union européenne, a averti que les récents feux de forêts en Espagne et au Maroc avaient généré plus d’émissions de carbone, en juin et juillet de cette année, qu’à la même période depuis 2003. Avec 1,3 million de tonnes, « les émissions de l’Espagne sont déjà plus élevées qu’au cours des 20 dernières années », a annoncé Mark Parrington, scientifique en chef de Copernicus, cité par l’agence de presse Reuters. Dans la péninsule ibérique, le précédent record s’est établi en 2012à 1,1 million de tonnes.

La même source ajoute que le Maroc a établi un nouveau record de 480 000 tonnes d’émissions carbonique provenant des feux de forêt, enregistrés en juin et juillet de cette année. Il s’agit du chiffre le plus élevé au cours de toutes les périodes de juin à juillet, au cours des deux dernières décennies. « Selon la direction du vent, la situation pourrait vraiment se détériorer et affecter la qualité de l’air, ce qui pourrait impacter des dizaines et des centaines de milliers de personnes », a ajouté M. Parrington.

Copernicus comptabilise tout le carbone émis par les incendies dans ses données, y compris les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane. L’agence estime que le changement climatique exacerbe les conditions favorables aux feux de forêts et à leur propagation rapide, avec des conséquences aussi sur le bien-être humain.

Ces feux favorisent l’augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre, facteurs du réchauffement de la planète et de la pollution atmosphérique, explique l’agence. Ces éléments menacent aussi la santé, puisqu’ils créent le terreau des troubles cardiovasculaires et respiratoires.