Incidences de la pandémie sur la démographie : Les chiffres de l’Intérieur inquiètent

Un rapport joint au sous-budget du ministère de l’Intérieur a révélé que les décès au cours des six premiers mois de 2021 ont augmenté de 26,48 % par rapport à la même période en 2020, tandis que le nombre des naissances n’a augmenté que de 0,53 %.

Le rapport indique que la pandémie du coronavirus continue d’impacter le nombre de décès, engendrant également une diminution significative du nombre total de naissances, au cours des deux dernières années.

Le rapport indique que le suivi de l’activité statistique des 2405 offices de l’état civil situés sur le territoire des travailleurs, des régions et des travailleurs des provinces du Royaume, ont révélé l’enregistrement de 293 632 titres de naissance et 87 798 titres de décès, soit un total de 381 430 papiers de permis.

En moyenne, 1 631 titres de naissance et 488 titres de décès sont reçus par jour, soit environ 68 titres de naissance et 20 titres de décès par heure.

D’autre part, le rapport indiquait que le processus de suivi de l’avancement de la campagne nationale d’inscription des enfants à l’état civil depuis son lancement le 18 décembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2021, a révélé que 100 724 personnes ont été inscrites, dont 83 852 enfants et 16 872 adultes.

Le rapport indique que le nombre de demandes reçues par la rédaction de la Commission suprême de l’état civil au cours de la période du 1er janvier 2021 à nos jours, s’élevait à 795 demandes, qui ont été ajoutées aux dossiers restants de la période précédente, soit un total de 958 dossiers ont été présentés au comité lors de ses deux sessions tenues en février et juin 202

Les services compétents du Département de l’état civil ont reçu 164 demandes de réforme ou de saisie de l’écriture du nom personnel et de famille en lettres latines, ainsi que de réforme de certaines données tarifaires, et toutes ont obtenu une réponse.

Il est à noter que le nombre de décès enregistrés au Maroc dus au coronavirus, jeudi 11 novembre, a atteint 14 734 cas.