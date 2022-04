Inclusion économique des femmes : Le ministère du Tourisme, l’ODCO et We4She s’associent

Paraphée par la ministre, Fatim-Zahra Ammor, le Directeur de l’Office, Youssef Hosni et la Présidente de We4She, Lamia Merzouki, cette convention de partenariat « s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement marocain en faveur de l’égalité des genres, le renforcement du leadership féminin et le rôle dynamique que joue le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire dans l’autonomisation des femmes, grâce à la création de l’emploi, la génération des revenus et la lutte contre la pauvreté », indique le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, F Ammor a rappelé dans son discours que cette convention permettra d’instaurer un partenariat fructueux à travers la mise en place d’un programme de coopération et de coordination pour renforcer l’inclusion économique des femmes, notamment dans le milieu rural, et de réaliser des projets innovants des coopératives ayant un impact socio-économique au niveau national et territorial.

Les parties contractantes ont convenu de mettre en place des mesures d’actions et des conditions propices, nécessaires pour améliorer et valoriser la situation sociale et économique des femmes. Ces actions s’articulent autour de l’accompagnement et du renforcement des capacités du leadership féminin, la promotion de l’inclusion économique des femmes à travers le développement de l’entreprenariat par l’accès aux coopératives et l’appui technique et l’expertise nécessaires pour le développement des coopératives féminines et par conséquent le renforcement de l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit également de la mobilisation de fonds de financement nécessaires pour le développement et la pérennisation de l’entrepreneuriat féminin et le développement du tissu coopératif féminin.