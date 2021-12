INDH dans la région Marrakech-Safi : Plus d’un milliard de Dh débloqué…

Sur ce total, 1.462 projets ont été réalisés à 100% concernant les quatre programmes phares de l’INDH, à savoir : « Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous équipés », « Accompagnement des personnes en situation de précarité », « Amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes », et « Impulsion du capital humain des générations montantes », a expliqué le CRDH lors de cette réunion présidée par la wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi Lahlou, et consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets programmés dans le cadre de la 3éme Phase de l’Initiative.

Dans le cadre du « Programme 1 » dit de « Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous-équipés », un budget de 304.9 MDH a été mobilisé pour la réalisation de quelque 204 projets, visant le renforcement des infrastructures dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et des routes, ainsi que l’amélioration des services dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Ces interventions ont ainsi, permis la généralisation des services d’eau potable au profit de 4.261 ménages, le renforcement du raccordement au réseau électrique au profit de 24 villages, l’amélioration du réseau routier, la réhabilitation des infrastructures de santé, ainsi que la construction et l’équipement de nouvelles structures socio- sanitaires (Maisons de maternité, Maisons d’accouchement et Centres de santé…).

S’agissant du « Programme 3 » au titre de l’« Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », quelque 752 projets ont été programmés au profit de 852 jeunes, pour un investissement total de 154 MDH, dont la contribution de l’INDH s’élève à 78 MDH.

Concernant le « Programme 4 » relatif à l’« Impulsion du capital humain des générations montantes », notamment le volet relatif à la généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité en milieu rural, quelque 839 unités d’enseignement préscolaire ont été mises en place, tandis que 365 autres unités sont en cours de construction, pour une enveloppe budgétaire de près de 408 MDH. A terme, ces unités devront accueillir quelque 21.846 apprenants, explique la même source. Afin de contribuer à mieux lutter contre le décrochage scolaire en milieux rural et semi-urbain, un projet a été programmé dans l’optique d’améliorer les capacités et connaissances en français et en mathématiques, des élèves de la troisième à la sixième année de l’enseignement primaire. Dans un premier temps, ce projet cible 27.884 élèves au niveau de la région, pour une enveloppe budgétaire de 34 MDH pour chaque année scolaire.

En plus, une enveloppe budgétaire estimée à 63,86 MDH a été allouée dans le cadre du programme de l’Initiative Royale « Un Million de Cartables », au titre de l’année scolaire 2021-2022, au profit de quelque 559.149 élèves.

Les projets de la troisième phase de l’INDH ont pris en considération d’autres groupes sociaux en situation de vulnérabilité, notamment les personnes atteintes d’insuffisance rénale, les femmes en situation difficile, les personnes à besoins spécifiques, les enfants abandonnés et les personnes âgées…

Ainsi 366 projets, d’un montant total de 200 MDH, dont 187 MDH pris en charge par l’INDH, ont été programmés portant sur la création de nouvelles infrastructures de protection sociale, la réhabilitation des unités déjà existantes et leur dotation en équipements nécessaires, afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des personnes ciblés.

Lors de cette réunion à distance, K. Kassi-Lahlou a appelé les membres du CRDH à redoubler d’efforts pour relever tous les défis, soulignant la nécessité de se concentrer sur le critère de ciblage et d’adopter une approche innovante dans la proposition de projets et ce, conformément aux orientation des programmes de l’INDH dans sa troisième phase (2019-2023), en particulier les projets qui visent à promouvoir le capital humain, à améliorer les indicateurs y afférents et à prendre en charge les groupes vulnérables et nécessiteux.

Pour leur part, les membres du CRDH ont préconisé la prise en compte des spécificités territoriales de la région Marrakech-Safi et la promotion de l’orientation qualitative des projets de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.