Indice de qualité de vie numérique : Le Maroc classé 84e au monde

La troisième édition annuelle du Digital Quality of Life Index (DQL) de Surfshark classe le Maroc 84ème sur 110 pays. Couvrant 90 % de la population mondiale, l’étude DQL est menée par la société de cybersécurité Surfshark et évalue les pays sur la base d’un ensemble de cinq piliers fondamentaux du bien-être numérique.

Le Maroc affiche ses meilleurs résultats en matière de qualité d’Internet (classe 49e), mais affiche des classements relativement bas en termes d’accessibilité d’Internet (70e), de sécurité électronique (87e), d’infrastructure électronique (83e) et d’administration électronique (91e). Dans l’ensemble, le Maroc se classe 6ème en Afrique et est à la traîne dans 4 des 5 piliers DQL. Le Maroc affiche ses meilleurs résultats en matière de qualité Internet, le pays ayant le 53e meilleur débit Internet mobile au monde (36,74 Mbps).

L’étude a également révélé que l’accessibilité de l’Internet au Maroc est 60 % inférieure à la moyenne mondiale. Les Marocains doivent passer près de 11 minutes de travail pour s’offrir 1 Go d’Internet mobile le moins cher. Par rapport à l’Algérie voisine, les Marocains doivent travailler deux fois plus pour l’internet mobile.

L’e-gouvernement du Maroc a également une marge d’amélioration – il est environ 30% pire que la moyenne mondiale, et les services en ligne du pays sont l’un des pires parmi les pays indexés (classe 92ème). « Les opportunités numériques se sont avérées plus importantes que jamais pendant la crise du COVID-19, soulignant l’importance pour chaque pays de garantir des capacités opérationnelles entièrement distantes pour leurs économies », explique Vytautas Kaziukonis, PDG de Surfshark. « C’est pourquoi, pour la troisième année consécutive, nous poursuivons la recherche sur la qualité de vie numérique, qui fournit une solide perspective mondiale sur la façon dont les pays excellent numériquement. »

L’indice jette les bases de discussions significatives sur l’impact du progrès numérique sur la prospérité d’un pays et sur les domaines où des améliorations peuvent être apportées. Dans un tableau global, 6 pays sur 10 détenant les scores les plus élevés sont situés en Europe, suivant la tendance de l’année dernière. Le Danemark se classe 1er pour la deuxième année consécutive et est suivi de près par la Corée du Sud. La Finlande se classe au 3e rang, tandis qu’Israël et les États-Unis complètent le top cinq des 110 pays évalués. Les 5 derniers pays sont l’Éthiopie, le Cambodge, le Cameroun, le Guatemala et l’Angola.

Au niveau régional, les États-Unis se distinguent en tant que pays avec la qualité de vie numérique la plus élevée des Amériques, tandis que la Corée du Sud occupe la première place en Asie. Parmi les pays d’Afrique, les Sud-Africains bénéficient de la meilleure qualité de vie numérique, tandis que l’Australie est en tête en Océanie, surpassant la Nouvelle-Zélande dans divers domaines numériques.

En outre, le Rapport indique que le haut débit est globalement moins abordable cette année. En comparant les pays de l’étude, les gens doivent travailler 11% de plus (25 minutes de plus) pour s’offrir l’internet haut débit en 2021. Cependant, les gens doivent travailler 29% de moins (28 minutes de moins) pour s’offrir l’internet mobile cette année. Le pire Internet au monde est le moins abordable. Dans certains pays, comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Mali, il faut environ une semaine de travail pour s’offrir Internet. La recherche DQL 2021 a examiné une population totale de plus de 6,9 milliards de personnes en termes de cinq piliers principaux et de 14 indicateurs sous-jacents qui fournissent une mesure complète. L’étude est basée sur des informations open source fournies par les Nations Unies, la Banque mondiale, Freedom House, l’Union internationale des communications et d’autres sources.