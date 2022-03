Industrie : 13 conventions d’investissement signées pour 1,73 Mrd DH

Paraphées par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et des opérateurs industriels des secteurs de l’agroalimentaire et pharmaceutique, ces conventions, qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la souveraineté alimentaire et sanitaire du Royaume, devront générer un chiffre d’affaires additionnel de plus de 2,9 Mrds DH.

S’agissant de l’agroalimentaire, ces conventions concernent la réalisation de 10 projets de plus de 1,2 Mrd DH, avec plus de 1.500 emplois directs et 2400 indirects prévus. Quant au secteur pharmaceutique, lesdites conventions portent sur 3 projets de 531,4 MDH qui permettront de créer 280 emplois directs et 300 indirects.

S’exprimant à cette occasion, R. Mezzour a indiqué que le Maroc est en passe de gagner son pari de la relance industrielle. « Le rythme soutenu des investissements générateurs de richesses et d’emplois, portés, majoritairement, par des capitaux marocains, témoigne de la grande dynamique que connaissent nos industries », a-t-il dit. Ces nouveaux investissements, appuyés et accompagnés par le ministère, sont « le révélateur » de l’importance du rôle que joue la fabrication locale en tant que vecteur de développement régional, de chaînes de valeurs durables et de l’export, à travers des gammes de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée, a-t-il fait valoir, notant dans ce sens que « le Made in Morocco se fraie un chemin sûr vers le succès ».

Répartis sur cinq régions, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, l’Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-El Hoceima, les 10 projets d’investissement de l’agroalimentaire, accompagnés dans le cadre du contrat-programme pour le développement des industries agroalimentaires, relèvent des filières de l’industrie d’écrasement d’agrumes et de production de jus ; de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie ; des pâtes alimentaires et couscous ; de transformation des fruits et légumes et de l’industrie laitière. En plus de la valorisation et de la transformation industrielle de la production agricole régionale et nationale en agrumes, en lait et en fruits et légumes, ces investissements dans l’agroalimentaire s’inscrivent aux priorités stratégiques de substitution des importations par des produits locaux répondant aux besoins du marché national en produits agroalimentaires, particulièrement, le fromage fondu, le concentré et jus d’agrumes, le concentré de tomates et les produits de la biscuiterie et de la chocolaterie. Mais, au-delà du marché local, ces nouveaux investissements aspirent à développer l’offre exportable avec une gamme de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée.