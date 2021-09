Industrie automobile : Bientôt un équipementier installé à Oujda

La nouvelle unité industrielle sera créée dans le cadre d’un partenariat entre la Wilaya de l’Oriental, le Conseil de la région de l’Oriental (CRO), le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, la société MedZ et Aptiv. Le début des travaux est prévu en janvier 2022, pour une entrée en service en juin de la même année.

La convention a été signée par le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, le président du CRO, Abdenbi Bioui, le directeur général du CRI de l’Oriental, Mohamed Sabri, le président du directoire de MedZ, Omar El Yazghi et le représentant d’Aptiv.

Selon le CRI, cette future «méga-usine» de câbles automobiles témoigne de la grande confiance des opérateurs économiques dans l’avenir et le potentiel de la région de l’Oriental. Ce projet, porteur de performance et de compétitivité pour le secteur automobile marocain, bénéficiera des avantages de son emplacement dans la zone franche de la Technopole d’Oujda, indique la même source. Intervenant lors de la cérémonie de signature de cette convention, M. El Jamai a mis en exergue l’importance de ce projet pour la ville d’Oujda et l’ensemble de la région de l’Oriental, que ce soit au vu du secteur industriel concerné ou de l’ampleur de l’investissement en termes de création d’emplois. Ce projet est de nature à encourager d’autres investisseurs nationaux et internationaux à s’installer dans la région, notamment dans ce secteur à forte valeur ajoutée, a-t-il relevé, mettant l’accent aussi sur l’effet attendu du futur port Nador West Med, qui permettra d’améliorer l’attractivité de l’Oriental, d’attirer davantage d’investissements et de contribuer à lutter contre le chômage.

De son côté, A. Bioui a salué l’action de l’ensemble des intervenants ayant permis de concrétiser ce projet, notant que l’installation d’un grand groupe international à Oujda constitue un événement majeur dans le processus de développement des investissements et de création d’emplois dans l’Oriental. Ce projet contribuera à améliorer l’attractivité de la région et ouvrira la voie pour d’autres investissements, une dynamique qui bénéficiera certainement de l’entrée en service attendue du port Nador West Med, future locomotive de développement pour l’ensemble des provinces de la région, a-t-il estimé.

A noter qu’afin de répondre aux besoins de recrutement de ce projet, un programme de recrutement sera lancé incessamment en collaboration avec l’Université Mohammed Premier d’Oujda, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) au niveau de la région de l’Oriental, affirme le CRI.