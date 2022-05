Industrie : Le DG de l’ONUDI annonce de nouveau projets coopération dans l’énergie

Cette rencontre, tenue en présence de représentants de l’agence des Nations Unies, a été l’occasion d’échanger au sujet de la coopération dense et diversifiée préalablement engagée entre le Maroc et l’ONUDI mais également d’approfondir et donner un nouvel élan au partenariat stratégique conclu en vue de positionner le Maroc comme plateforme de transfert de technologie et de renforcer ses capacités dans le domaine industriel.

Cette réunion a été également une opportunité pour échanger et identifier les synergies additionnelles entre le Maroc et l’ONUDI, en support de la feuille de route industrielle du gouvernement et portant sur nombre de secteurs stratégiques, notamment l’agroalimentaire, l’e-commerce, l’industrie 4.0, l’économie circulaire, la gestion des déchets, l’énergie, les zones industrielles et la coopération Sud-Sud.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, G. Müller a indiqué que le Maroc est un partenaire de longue date, notant que depuis 1985, quelque 285 projets ont été réalisés au Maroc par l’ONUDI et des partenaires internationaux en collaboration avec le gouvernement marocain. Il a également fait savoir que deux accords de coopération dans le domaine de l’énergie vont être signés entre le Maroc et l’organisation onusienne, saluant à cet égard les efforts du Royaume en matière d’énergie verte et de développement durable.