Industrie militaire aérienne : Le processus démarre à Benslimane avec MAM

Blueberry Group, à travers Sabca et Sabena Aerospace, qui représente le premier écosystème aérospatial durable de Belgique, et Lockheed Martin, la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité, vont joindre leurs efforts aux côtés du gouvernement marocain pour créer une joint-venture marocaine.

Elle permettra de donner une nouvelle impulsion internationale aux entreprises belge et américaine et devraient soutenir les besoins du Maroc en matière de défense surtout pour l’Armée de l’Air Royale Marocaine les FRA, selon le forum Far-Maroc, qui cite un communiqué de Blueberry Group.

La Maintenance Aero Maroc (MAM), exploitera le centre de maintenance ultra-moderne pour les avions militaires, qui verra le jour à Benslimane et devrait créer 300 emplois techniques et de haute technologie.

Dans un communiqué, Stéphane Burton, PDG de Blueberry group, s’est dit « extrêmement fier de démarrer ce nouveau partenariat avec le Royaume du Maroc et Lockheed Martin ». Ce partenariat entre les trois permettra d’offrir des « services de maintien en puissance de haute qualité pour l’armée de l’air marocaine, puis rapidement à d’autres clients de la région. Nous sommes très heureux de voir MAM rejoindre notre réseau international de solutions de maintenance, offrant des opportunités de développer de nouvelles expertises sur d’autres plateformes », a-t-il ajouté.

« Notre Groupe a 50 ans d’expérience dans la maintenance, la réparation et la modernisation d’avions tels que le C-130 et le F-16 », a-t-il encore précisé.

Ce partenariat, signé en présence de Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain chargé de l’Administration de la Défense nationale, représente la première réalisation faisant suite à la loi qui permet au Maroc de développer une activité militaro-industrielle et de défense et d’en tirer des avantages stratégiques et économiques.

Le projet prévoit la construction d’un centre de maintenance, de réparation, de révision et de mise à niveau ultra-moderne de 15.000 m² pour les avions et hélicoptères militaires, à l’aéroport de Benslimane.

Le Groupe Blueberry est présent au Maroc depuis 2012 à travers sa filiale Sabca Maroc qui a annoncé, récemment, un investissement de plus de 180 MDH (17 millions d’euros) pour la construction d’une nouvelle usine de 16 000 m² qui abritera la chaîne d’assemblage d’aérostructures Pilatus, Airbus et Dassault, dans la région de Nouaceur.