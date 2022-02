Industrie pharmaceutique : L’IFC s’associe à la FMIIP

Dans le cadre de cet accord, IFC aidera les membres de la FMIIP à réduire leur empreinte carbone et eau et à améliorer l’efficacité de leurs processus de production, indique un communiqué conjoint des deux organismes.

IFC partagera également ses connaissances sur les meilleures pratiques internationales, et organisera des activités de sensibilisation ainsi que des ateliers de formation et de renforcement des capacités afin de renforcer la productivité et d’accroître la compétitivité du secteur.

« Notre partenariat avec IFC aidera les fabricants de médicaments locaux à renforcer leurs capacités de production et à améliorer leurs pratiques environnementales », a indiqué, Mohamed El Bouhmadi, président de la FMIIP, cité dans le communiqué. Et d’ajouter que ce partenariat contribuera aussi à accroître la production de médicaments, en particulier de médicaments génériques, au Maroc et en Afrique du Nord. Le secteur pharmaceutique marocain intensifie actuellement ses efforts pour répondre à la demande de médicaments dans le contexte post-pandémique et aider le pays dans son ambition de mettre en place une couverture santé universelle d’ici 2025, conformément aux recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD).

« IFC renforce son partenariat avec les principaux acteurs pharmaceutiques de la région afin de créer un environnement propice pour accroître la production de médicaments en Afrique », a déclaré, pour sa part, Manuel Reyes-Retana, directeur régional par intérim d’IFC pour l’Afrique du Nord. « Notre soutien aux opérateurs de l’industrie pharmaceutique au Maroc contribuera à rendre le secteur plus productif et plus efficace en matière énergétique, et il permettra aux producteurs d’être mieux positionnés pour attirer les investissements », a-t-il fait savoir.

Le partenariat avec la FMIIP s’inscrit dans le cadre d’un plus large projet d’IFC dans le secteur pharmaceutique en Afrique du Nord, mis en œuvre en Égypte, au Maroc et en Tunisie pour rendre l’industrie pharmaceutique plus efficace dans l’utilisation des ressources, fait savoir le communiqué, notant que le projet est soutenu par le gouvernement des Pays-Bas.