Industries manufacturières : Hausse de 6,7% de l’indice de production

À l’exception de la fabrication de produits informatiques et des autres industries manufacturés qui ont enregistré des baisses respectives de 9,9% et 6,2%, cette reprise a concerné l’ensemble des autres secteurs, précise la DTFE dans sa note de conjoncture portant sur les premiers résultats de l’année 2021.

En effet, des hausses ont été observées au niveau de la métallurgie (+23,0%), de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (+22,8%), de la fabrication d’équipements électriques (+18,9%), de la fabrication de machines et équipement (+15,7%) et de l’industrie automobile (+9,2%), fait savoir la même source.

Pour sa part, et après avoir enregistré en 2020 son plus bas niveau depuis le lancement de l’enquête, le taux d’utilisation des capacités de production industrielle (TUC) s’est progressivement rétabli durant l’année 2021.

Ainsi, il s’est élevé en moyenne à 72,2% en 2021 contre 64,8% en 2020, soit une progression de 7,5 points. Cette évolution provient des progressions des TUC des industries du textile et cuir (14,7 points), mécaniques et métallurgiques (12,7 points), de la chimie et parachimie (5,7 points) et de l’agroalimentaire (3,4 points), précise la note, ajoutant qu’en comparaison avec l’année 2019, le TUC n’est en baisse que de 1,8 point.