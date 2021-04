INJAZ Al-Maghrib et Microsoft encouragent l’employabilité des jeunes

Dans un contexte de changement économique et de détérioration du marché du travail, il semble essentiel de sécuriser les parcours des jeunes grâce à une formation innovante adaptée au marché du travail actuel. Pour y arriver, INJAZ Al-Maghrib s’est liée avec Microsoft, avec le soutien d’acteurs stratégiques de l’employabilité et de l’éducation tels que l’ANAPEC, les universités marocaines, l’Office de formation professionnelle et de promotion du travail et le Ministère de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, dans un partenariat pour faciliter l’accès des jeunes à des postes de qualité.

Grâce à des cours vidéo, dispensés par des experts, LinkedIn Learning présente un programme complet basé sur les professions les plus demandées sur le marché du travail, les compétences interpersonnelles, les nouveaux outils de collaboration en ligne et les techniques de recherche d’emploi. Formation gratuite jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre du partenariat entre INJAZ Al-Maghrib et Microsoft. Le programme s’adresse à une cible des jeunes âgés de 18 à 25 ans : étudiants universitaires, demandeurs d’emploi et jeunes inscrits à l’ANAPEC.