Insertion des jeunes par le Sport : Tibu Africa et Decathlon Maroc s’allient

Signée par le Directeur Général de Decathlon Maroc, Borja Sanchez et le Président de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, cette convention vise à promouvoir des valeurs fortes à travers l’alliance Marque et Sport, en véhiculant des messages à fort impact social auprès de la jeunesse en général et de la jeune fille en particulier, indique un communiqué conjoint.

Investir dans l’insertion des jeunes par le sport et des jeunes filles par le football, sont pour Tibu Africa et Decathlon Maroc des facteurs clés de réussite dans le processus de libération du potentiel et du développement des compétences de la jeunesse. Cette union entre le premier opérateur de vente d’articles du sport au Maroc Decathlon et l’ONG Tibu Africa leader dans l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes par le sport, est tributaire d’une vision commune, afin de créer une alliance marque et sport entre Decathlon et les bénéficiaires des différents programmes. Ce partenariat a pour objectif de mettre en place un espace d’expression pour libérer le potentiel de la jeune fille et développer ses compétences grâce à la force du sport et d’offrir l’occasion à des centaines de jeunes en formation d’acquisition de compétences professionnelles, à travers l’organisation de stages et des activités au sein d’un environnement compétitif alliant ainsi théorie et pratique sportive.

Il s’agit aussi de mettre en synergie les actions menées conjointement par les deux structures au profit des jeunes et de la femme et de créer une plateforme d’accompagnement répondant tant aux besoins des coachs des centres que des différents bénéficiaires des programmes élaborés par l’ONG.