Insertion économique des jeunes : ENACTUS en partenariat avec le CRIMS zoome sur la région

Organisée en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Marrakech-Safi, cette journée a offert l’opportunité à des jeunes entrepreneurs issus des douze régions du Maroc, de présenter leurs projets et innovations sociales, à même de répondre aux défis pressants de la société, mais aussi d’échanger et partager leurs expériences et expertises en la matière.

Cet événement d’envergure nationale, qui a connu la participation du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du premier vice-président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Jawad Hilali, du vice-président du Conseil de la Commune de Marrakech, Tarek Hanich, du vice-président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi, Abdelmoula Ballouty, du président d’Enactus Morocco, Majid Kaissar El Ghaib, du directeur général du CRI de Marrakech-Safi, Yassine Mseffer et des élus locaux, a été riche en ateliers de formation axés sur le leadership des jeunes, l’innovation et l’entrepreneuriat porté par cette frange de la société. I

ntervenant à la cérémonie d’ouverture de cet événement, K. Kassi-Lahlou, a mis en relief les actions menées par « Enactus Morocco » ayant permis de développer un modèle pionnier dans le domaine de la promotion des entreprises, notamment les Très Petites Entreprises (TPE), et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, à travers plusieurs approches innovantes, sessions de formation, conférences et concours. Dans ce cadre, il a passé en revue les différents programmes et initiatives menés au service de la promotion de l’entrepreneuriat et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets au niveau de la région Marrakech-Safi, mettant l’accent sur les programmes portés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en plus du programme « Soutenir l’insertion économique des jeunes », objet de la convention de partenariat signée entre le Maroc et la Banque Mondiale au niveau de la région et dont, Enactus Morocco est un partenaire de l’INDH dans le cadre de sa mise en œuvre dans la préfecture de Marrakech comme dans la province de Safi. « Ce programme constitue un projet pionnier au service de l’appui de l’insertion économique des jeunes en tant que priorité des politiques publiques à travers l’amélioration de l’employabilité, l’insertion économique des jeunes, l’appui à leur entrepreneuriat, et le développement des chaines de production à forte valeur d’employabilité », a-t-il ajouté.

Dans leurs interventions, le premier vice-président du Conseil régional de Marrakech-Safi, le vice-président du Conseil de la Commune de Marrakech et le vice-président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi se sont félicités de l’organisation de cette rencontre et des efforts consentis par l’ensemble des partenaires à travers les programmes et les chantiers visant à promouvoir l’investissement, l’employabilité et l’entrepreneuriat chez les jeunes en tant que levier de développement, renouvelant leur volonté de poursuivre et d’intensifier le soutien à ces programmes prioritaires .

Pour sa part, le Président d’Enactus Maroc a passé en revue les avancées réalisées et les programmes futurs, exprimant ses remerciements au Wali, au président du Conseil de la région, aux conseils communaux, aux services décentralisés et aux institutions publiques pour leur soutien, se félicitant du bilan positif du programme malgré les conditions liées à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et exprimant la mobilisation de l’équipe pour redoubler d’efforts pour accompagner les partenaires et les jeunes. Après la séance d’ouverture, le Wali et la délégation qui l’accompagne se sont rendus à l’exposition organisée à cette occasion pour les jeunes afin d’exposer leurs projets et innovations.

Il est à noter que l’insertion par l’employabilité et l’entrepreneuriat sont au cœur du Nouveau modèle de développement (NMD) et des stratégies nationales, ainsi qu’un système intégré et de nouveaux produits de financement, tels que Intilaqa, Forsa et Awrach, qui sera lancé prochainement, ainsi que des programmes à vocation socio-économique, comme le programme « Soutenir l’insertion économique des jeunes », qui réunit de nombreux acteurs œuvrant ensemble afin de faire émerger les talents des jeunes dans le domaine de l’innovation et l’entrepreneuriat.

Au programme de cet événement figurent trois ateliers riches en expertises et en opportunités, animés par les partenaires de ce programme à savoir le CRI de Marrakech-Safi, The Stevens Initiative et Cisco. Ces ateliers portent sur « l’offre régionale du CRI au profit des entrepreneurs », « Le pouvoir de la collaboration et de la création d’une initiative mondiale significative » et « la technologie au service des entrepreneurs ». Plus de 70 jeunes ont assisté aux travaux de ce séminaire, tenue dans le plein respect des mesures préventives en vigueur, alors que plus de 1.500 autres jeunes des différentes régions du Royaume et de l’étranger ont pu également suivre la rencontre sur les réseaux sociaux.